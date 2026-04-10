«Испорченная Пасха»: украинцы массово жалуются и матерятся

Ткачова Марія
Украинцы массово жалуются на отключение электроэнергии накануне Пасхи, в частности, из-за невозможности подготовить праздничную выпечку.
Украинцы об отключении света в канун Пасхи
В соцсетях появляются сообщения о том, что из-за перебоев со светом люди не успевают испечь пояса, а некоторые даже говорят о "испорченном празднике".
В ДТЭК пояснили, что ситуация связана, прежде всего, с продолжающимися атаками России на энергетическую инфраструктуру.
Дополнительным фактором стала погода. Спустя пасмурные дни солнечные электростанции производят меньше энергии, тогда как потребление, наоборот, растет — люди массово используют электрообогреватели.
В компании отмечают, что графики отключений могут изменяться в зависимости от ситуации в энергосистеме и решений Укрэнерго .
Энергетики также в шутливой форме обратились к космической миссии Artemis II с просьбой разогнать облака, чтобы увеличить генерацию солнечной энергии.
Специалисты отмечают, что ситуация в энергосистеме остается напряженной из-за постоянных обстрелов, поэтому граждан просят ответственно относиться к потреблению электроэнергии.