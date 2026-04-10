«Испорченная Пасха»: украинцы массово жалуются и матерятся

Украинцы массово жалуются на отключение электроэнергии накануне Пасхи, в частности, из-за невозможности подготовить праздничную выпечку.

В соцсетях появляются сообщения о том, что из-за перебоев со светом люди не успевают испечь пояса, а некоторые даже говорят о "испорченном празднике".

В ДТЭК пояснили, что ситуация связана, прежде всего, с продолжающимися атаками России на энергетическую инфраструктуру.

Дополнительным фактором стала погода. Спустя пасмурные дни солнечные электростанции производят меньше энергии, тогда как потребление, наоборот, растет — люди массово используют электрообогреватели.

В компании отмечают, что графики отключений могут изменяться в зависимости от ситуации в энергосистеме и решений Укрэнерго .

Энергетики также в шутливой форме обратились к космической миссии Artemis II с просьбой разогнать облака, чтобы увеличить генерацию солнечной энергии.

Специалисты отмечают, что ситуация в энергосистеме остается напряженной из-за постоянных обстрелов, поэтому граждан просят ответственно относиться к потреблению электроэнергии.

В ведомстве отмечают, что фиксируют регулярные попытки российских спецслужб дестабилизировать ситуацию внутри Украины, особенно в период больших религиозных праздников, когда растет массовое собрание. Несмотря на заявления страны-агрессора о так называемом "перемирии", угрозы остаются актуальными. По информации СБУ, враг продолжает использовать информационно-психологические операции, а также может прибегать к провокациям, диверсиям и терактам. Основными целями, по данным службы, могут стать места массового пребывания людей, независимо от их назначения или расположения.

