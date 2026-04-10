logo

BTC/USD

73111

ETH/USD

2248.75

USD/UAH

43.46

EUR/UAH

50.91

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Скандал вокруг будущей офицерки Украины: донаты в рублях и призыв к дружбе народов
commentss НОВОСТИ Все новости

Скандал вокруг будущей офицерки Украины: донаты в рублях и призыв к дружбе народов

Курсантка академии ГНСУ обвиняется в деятельности с российскими сервисами и расчетах в рублях

10 апреля 2026, 20:53
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В сети появилась информация о курсантке 4-го курса Национальной академии Государственной пограничной службы Украины Анне Мамченко, которая, по данным из открытых источников, ведет деятельность на российских платформах и получает оплату в рублях.

Курсантка академии ГНСУ призывает дружить россиян и украинцев

Сообщается, что 20-летняя курсантка создает видеоконтент на YouTube, а также пользуется российскими сервисами, в частности Яндекс и Вконтакте. Кроме того, по имеющейся информации она имеет счет в российском банке и продает рекламу, получая оплату исключительно в рублях.

Отмечается, что подобной деятельностью занимается не первый год. В своих соцсетях девушка также высказывала позиции о необходимости "дружбы" между украинцами и россиянами, а также писала, что в ее среде "забывают о войне".


После волны вопросов по поводу ее деятельности, курсантка вспомнила, что ее отец погиб на войне.

В то же время, отмечается, что уже через несколько месяцев она может получить офицерское звание.


Официальных комментариев от учебного заведения или профильных органов относительно ситуации пока нет.

Эксперты отмечают, что подобные случаи нуждаются в проверке, поскольку могут касаться вопросов информационной безопасности и соблюдения стандартов службы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в стране массово жалуются на отключение электроэнергии накануне Пасхи, в частности из-за невозможности подготовить праздничную выпечку.
В соцсетях появляются сообщения о том, что из-за перебоев со светом люди не успевают испечь пояса, а некоторые даже говорят о "испорченном празднике". В ДТЭК пояснили, что ситуация связана, прежде всего, с продолжающимися атаками России на энергетическую инфраструктуру. Дополнительным фактором стала погода. Спустя пасмурные дни солнечные электростанции производят меньше энергии, тогда как потребление, наоборот, растет — люди массово используют электрообогреватели.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/junker_ukr/3334
Теги:

Новости

Все новости