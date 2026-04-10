Скандал вокруг будущей офицерки Украины: донаты в рублях и призыв к дружбе народов

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
В сети появилась информация о курсантке 4-го курса Национальной академии Государственной пограничной службы Украины Анне Мамченко, которая, по данным из открытых источников, ведет деятельность на российских платформах и получает оплату в рублях.
Курсантка академии ГНСУ призывает дружить россиян и украинцев
Сообщается, что 20-летняя курсантка создает видеоконтент на YouTube, а также пользуется российскими сервисами, в частности Яндекс и Вконтакте. Кроме того, по имеющейся информации она имеет счет в российском банке и продает рекламу, получая оплату исключительно в рублях.
Отмечается, что подобной деятельностью занимается не первый год. В своих соцсетях девушка также высказывала позиции о необходимости "дружбы" между украинцами и россиянами, а также писала, что в ее среде "забывают о войне".
После волны вопросов по поводу ее деятельности, курсантка вспомнила, что ее отец погиб на войне.
В то же время, отмечается, что уже через несколько месяцев она может получить офицерское звание.
Официальных комментариев от учебного заведения или профильных органов относительно ситуации пока нет.
Эксперты отмечают, что подобные случаи нуждаются в проверке, поскольку могут касаться вопросов информационной безопасности и соблюдения стандартов службы.