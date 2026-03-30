Скандал на Кубку світу: як росіянка проявила зневагу до України

На етапі Кубка світу з художньої гімнастики у Софії під час церемонії нагородження стався резонансний інцидент за участі російської спортсменки, яка виступала у "нейтральному" статусі.

Зневага росіянки на Кубку світу до України

Золоту медаль у вправі з обручем здобула українка Таїсія Онофрійчук. Друге місце посіла представниця РФ Софія Ілтерякова, а бронзу виборола італійка Софія Раффаелі.

Під час виконання гімну України Онофрійчук і Раффаелі повернулися обличчям до прапорів, як це передбачає протокол. Натомість російська спортсменка залишилася стояти спиною до українського прапора.

Цей жест викликав хвилю обурення в соцмережах і став предметом обговорення серед спортивної спільноти.

Зокрема, блогерка Ірина Журавльова заявила, що подібна поведінка демонструє справжнє ставлення так званих "нейтральних" спортсменів до України.

Інцидент вкотре підняв питання про допуск російських спортсменів до міжнародних змагань під нейтральним прапором та межі їхньої "нейтральності".

