Скандал на Кубке мира: как россиянка проявила пренебрежение к Украине

Ткачова Марія
На этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Софии во время церемонии награждения произошел резонансный инцидент с участием российской спортсменки, выступавшей в нейтральном статусе.
Пренебрежение россиянки на Кубке мира в Украину
Золотую медаль в упражнении с обручем завоевала украинка Таисия Онофрийчук . Второе место заняла представительница РФ София Илтерякова, а бронзу завоевала итальянка София Раффаэли .
Во время исполнения гимна Украины Онофрийчук и Раффаэли повернулись лицом к флагам, как это подразумевает протокол. Российская спортсменка осталась стоять спиной к украинскому флагу.
Этот жест вызвал волну возмущения в соцсетях и стал предметом обсуждения среди спортивного сообщества.
В частности, блоггер Ирина Журавлева заявила, что подобное поведение демонстрирует истинное отношение так называемых "нейтральных" спортсменов к Украине.
Инцидент еще раз поднял вопрос о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям под нейтральным флагом и границам их "нейтральности".