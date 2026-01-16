logo_ukra

Скандал між Гончаренко та Мандзюк вийшов на новий рівень
НОВИНИ

Скандал між Гончаренко та Мандзюк вийшов на новий рівень

Нардеп Олексій Гончаренко публічно звернувся до Олени Мандзюк, заявивши, що його мета — припинити будь-які погрози на адресу дітей

16 січня 2026, 23:21
Автор:
Ткачова Марія

Народний депутат Олексій Гончаренко опублікував публічне звернення до Олени Мандзюк після відновлення її сторінки в соцмережах. Він зазначив, що радий поверненню акаунта та тому, що блокування, які він назвав безглуздими, не мали успіху.

Скандал між Гончаренко та Мандзюк вийшов на новий рівень

Скандал між Гончаренко та Мандзюк

Гончаренко підкреслив, що єдина мета його публічної переписки з Мандзюк полягає у припиненні погроз, спрямованих проти чужих дітей. За його словами, усі наслідки, з якими вона зіткнулася, є прямим результатом її власних дій і публічного коментаря, який він охарактеризував як неприйнятний.

Нардеп зазначив, що Мандзюк має здатність впливати на людей і маніпулювати аудиторією, однак не демонструє готовності стримувати агресивні або неадекватні висловлювання. Він також звернув увагу на те, що деякі бренди, за його словами, не підтримують заклики до насильства над дітьми.

Гончаренко наголосив, що базовий принцип — не завдавати шкоди дітям — має бути очевидним для кожної матері. Водночас він заявив, що публічна реакція суспільства продемонструвала, що для окремих людей ці принципи залишаються недоступними.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Олена Мандзюк опублікувала в Instagram підсумкове відео за рік, у якому використала фразу "з’їла трьох російськомовних дітей". Цей жарт викликав різку реакцію в соцмережах, зокрема з боку народного депутата Олексія Гончаренка.
У своїй заяві Гончаренко нагадав, що подібна риторика Мандзюк не є новою та вже неодноразово спричиняла скандали. Він підкреслив, що мова йде не про сарказм щодо росіян, а про жарт, який стосується українських дітей, які потрапляють у категорію "російськомовних".



Джерело: https://t.me/oleksiihoncharenko/52223
