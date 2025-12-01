Скандал навколо Мандзюк: Гончаренко вибухнув хейтом

Олена Мандзюк опублікувала в Instagram підсумкове відео за рік, у якому використала фразу "з’їла трьох російськомовних дітей". Цей жарт викликав різку реакцію в соцмережах, зокрема з боку народного депутата Олексія Гончаренка.

Мандзюк про російськомовних дітей

У своїй заяві Гончаренко нагадав, що подібна риторика Мандзюк не є новою та вже неодноразово спричиняла скандали. Він підкреслив, що мова йде не про сарказм щодо росіян, а про жарт, який стосується українських дітей, які потрапляють у категорію "російськомовних".

За словами депутата, подібні "вигадки" можуть виглядати як або прояв нездорової поведінки, або спроба викликати гучний хайп — або ж поєднання обох мотивів. Гончаренко також відзначив, що після чергової публікації Мандзюк у неї помітно скорочується кількість підписників, що він назвав "приємною ознакою адекватності аудиторії".

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Український військовий оприлюднив у Facebook допис, у якому заявив про критичну ситуацію з вакцинами від сказу у Дніпрі. За його словами, у місті фактично немає препарату, який необхідний у випадках укусів тварин, що трапляються регулярно.

Боєць описав випадок, коли до Дніпра привезли військовослужбовця, якому була потрібна вакцина, але в єдиному закладі, де вона має бути, повідомили про відсутність інфекціоніста. Він різко розкритикував те, що введення життєво необхідного препарату ставлять у залежність від наявності окремого спеціаліста. У дописі згадуються Міністерство охорони здоров’я, Центр контролю та профілактики хвороб, НСЗУ й інші відомства, які, на думку військового, не забезпечили системної роботи з розподілу вакцини. Він наголосив, що своєчасність введення препарату є критичною, адже саме від цього залежить шанс на життя людини.

