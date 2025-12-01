Скандал вокруг Мандзюк: Гончаренко взорвался хейтом

Елена Мандзюк опубликовала в Instagram итоговое видео за год, в котором использовала фразу "съела троих русскоязычных детей". Эта шутка вызвала резкую реакцию в соцсетях, в том числе со стороны народного депутата Алексея Гончаренко.
Мандзюк про русскоговорящих детей
В своем заявлении Гончаренко напомнил, что подобная риторика Мандзюк не является новой и уже неоднократно вызывала скандалы. Он подчеркнул, что речь идет не о сарказме в отношении россиян, а о шутке, касающейся украинских детей, попадающих в категорию "русскоязычных".
По словам депутата, подобные "выдумки" могут выглядеть как либо проявление нездорового поведения, либо попытка вызвать громкий хайп — либо сочетание обоих мотивов. Гончаренко также отметил, что после очередной публикации Мандзюк у нее заметно сокращается количество подписчиков, что он назвал "приятным признаком адекватности аудитории".
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Украинский военный обнародовал в Facebook сообщение, в котором заявил о критической ситуации с вакцинами от бешенства в Днепре. По его словам, в городе фактически нет препарата, который необходим в случаях регулярно встречающихся укусов животных.
Боец описал случай, когда в Днепр привезли военнослужащего, которому требовалась вакцина, но в единственном заведении, где она должна быть, сообщили об отсутствии инфекциониста. Он подверг резкой критике то, что введение жизненно необходимого препарата ставят в зависимость от наличия отдельного специалиста. В сообщении упоминаются Министерство здравоохранения, Центр контроля и профилактики болезней, НСЗУ и другие ведомства, которые, по мнению военного, не обеспечили системную работу по распределению вакцины. Он подчеркнул, что своевременность введения препарата критическая, ведь именно от этого зависит шанс на жизнь человека.
