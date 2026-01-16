Скандал между Гончаренко и Мандзюком вышел на новый уровень

Рубрики
Ткачова Марія
Народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал публичное обращение к Елене Мандзюк после обновления ее страницы в соцсетях. Он отметил, что рад возвращению аккаунта и тому, что блокировки, которые он назвал бессмысленными, не имели успеха.
Скандал между Гончаренко и Мандзюк
Гончаренко подчеркнул, что единственная цель его публичной переписки с Мандзюком состоит в прекращении угроз, направленных против чужих детей. По его словам, все последствия, с которыми она столкнулась, являются прямым результатом ее собственных действий и публичного комментария, который он охарактеризовал как неприемлемый.
Нардеп отметил, что у Мандзюка есть способность влиять на людей и манипулировать аудиторией, однако не демонстрирует готовности сдерживать агрессивные или неадекватные высказывания. Он также обратил внимание, что некоторые бренды, по его словам, не поддерживают призывы к насилию над детьми.
Гончаренко подчеркнул, что базовый принцип — не наносить вред детям — должен быть очевидным каждой матери. В то же время, он заявил, что публичная реакция общества продемонстрировала, что для отдельных людей эти принципы остаются недоступными.