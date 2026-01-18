Скандал із монахинями: кого спонсорував храм

Білоруські монахині, яких західні журналісти пов’язують із російськими спецслужбами, могли збирати гроші в церквах Швеції, а зібрані кошти, ймовірно, спрямовувалися на підтримку Росії. Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на свідчення представників місцевих релігійних громад.

Храм працював на підтримку Росії

Зокрема, настоятель парафії в передмісті Стокгольм Міхаель Єрмо розповів, що минулого року група білоруських черниць відвідувала храм у Тебю. За його словами, їм дозволили розмістити в церковному коридорі столи, за якими вони продавали вироби ручної роботи — дерев’яні сувеніри, в’язаний одяг, шкарпетки та інші речі.

Як зазначає Telegraph, офіційно монахині заявляли, що зібрані кошти призначені для благодійних цілей та підтримки монастиря. Однак журналістське розслідування ставить це під сумнів. За даними видання, монастир у Білорусі, з яким пов’язані ці черниці, може використовувати доходи не для гуманітарної допомоги, а для підтримки ідей російського націоналізму та діяльності, пов’язаної з інтересами РФ.

У матеріалі також зазначається, що монастир і окремі його представники фігурують у дослідженнях та розслідуваннях, де йдеться про можливі зв’язки з російською військовою розвідкою. На думку експертів, подібні поїздки до європейських країн можуть використовуватися як інструмент м’якого впливу та збору коштів під прикриттям релігійної діяльності.

Після появи цієї інформації у Швеції посилилася увага до подібних візитів іноземних релігійних представників. У церковних громадах зазначають, що не мали інформації про можливі зв’язки монахинь із проросійськими структурами та діяли з міркувань довіри й відкритості.

Telegraph наголошує, що на тлі війни Росії проти України європейські країни дедалі частіше стикаються з нетиповими формами фінансування та впливу, зокрема через релігійні й псевдоблагодійні канали. Подібні випадки змушують владу та громадські інституції уважніше перевіряти походження таких ініціатив і реальні цілі збору коштів.

