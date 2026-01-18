Скандал с монахинями: кого спонсировал храм

Белорусские монахини, связываемые западными журналистами с российскими спецслужбами, могли собирать деньги в церквях Швеции, а собранные средства, вероятно, направлялись на поддержку России. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на показания представителей местных религиозных общин.

Храм работал на поддержку России

В частности, настоятель прихода в пригороде Стокгольм Михаэль Ермо рассказал, что в прошлом году группа белорусских монахинь посещала храм в Тебю. По его словам, им разрешили разместить в церковном коридоре столы, за которыми они продавали изделия ручной работы – деревянные сувениры, вязаную одежду, носки и другие вещи.

Как отмечает Telegraph, официально монахини заявляли, что собранные средства предназначены для благотворительных целей и поддержки монастыря. Однако журналистское расследование ставит это под вопрос. По данным издания, монастырь в Беларуси, с которым связаны эти монахини, может использовать доходы не для гуманитарной помощи, а для поддержки идей российского национализма и деятельности, связанной с интересами РФ.

В материале отмечается, что монастырь и отдельные его представители фигурируют в исследованиях и расследованиях, где речь идет о возможных связях с российской военной разведкой. По мнению экспертов, подобные поездки в европейские страны могут использоваться в качестве инструмента мягкого влияния и сбора средств под прикрытием религиозной деятельности.

После появления этой информации в Швеции усилилось внимание к подобным визитам иностранных религиозных представителей. В церковных общинах отмечают, что не располагали информацией о возможных связях монахинь с пророссийскими структурами и действовали по соображениям доверия и открытости.

Telegraph отмечает, что на фоне войны России против Украины европейские страны все чаще сталкиваются с нетипичными формами финансирования и влияния, в частности через религиозные и псевдоблаготворительные каналы. Подобные случаи заставляют власть и общественные институты более внимательно проверять происхождение таких инициатив и реальные цели сбора средств.

