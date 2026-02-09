Російська пропагандистка Ольга Скабєєва опублікувала у своєму Telegram-каналі допис, у якому висміяла мера Києва Віталія Кличка, звинувативши його в нібито "скаргах британським господарям" на президента України.

Скабєєва про Віталія Кличка

Приводом для насмішок стали слова Кличка про складні відносини між органами місцевого самоврядування та центральною владою, які він озвучив у розмові з іноземними партнерами. У своїй заяві мер Києва наголосив, що така оцінка ситуації — не лише його особиста думка, а позиція багатьох міських голів по всій країні.

Водночас Кличко прямо підкреслив, що усвідомлює надзвичайну складність роботи президента Володимира Зеленського під час війни і не має наміру перекладати відповідальність. Він визнав, що місто було недостатньо підготовлене до окремих кризових сценаріїв, але зауважив, що питання протиповітряної оборони не належать до компетенції міської влади.

Окремо Кличко наголосив на необхідності єдності всередині країни, заявивши, що внутрішні конфлікти лише грають на руку Росії. За його словами, українська влада не повинна діяти за логікою, вигідною президенту РФ Володимиру Путіну, адже справжній ворог — саме Росія, яка щодня обстрілює українські міста.

Попри це, Скабєєва подала слова мера Києва у маніпулятивному ключі, використовуючи риторику про "зовнішнє управління" та намагаючись посіяти розкол між українськими інституціями влади — типовий прийом російської пропаганди.



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що і зраїльський політтехнолог, який живе в Києві, Михайло Шейтельман заявив, що зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним можлива лише в одному, суто гіпотетичному сценарії — після арешту Путіна та його ув’язнення в Гаазі.