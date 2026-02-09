При яких обставинах Зеленський може зустрітися з Путіним

Ізраїльський політтехнолог, який живе в Києві, Михайло Шейтельман заявив, що зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним можлива лише в одному, суто гіпотетичному сценарії — після арешту Путіна та його ув’язнення в Гаазі.

Зустріч Зеленського з Путіним

Таку думку Шейтельман висловив у розмові з журналісткою Олесею Бацман, відповідаючи на запитання, чи можна уявити ситуацію, за якої Зеленський і Путін колись зустрінуться та говоритимуть напряму.

За словами політтехнолога, єдиний можливий формат такої "зустрічі" — якщо Путіна вдасться затримати, заарештувати та помістити до камери в Гаазі. І навіть у цьому випадку йдеться не про переговори, а радше про символічний жест із боку Зеленського, який теоретично міг би прийти до нього через багато років.

Шейтельман провів історичну паралель із візитом Папи Римського Іоанном Павлом II до камери турецького терориста Алі Агджа, який у 1981 році здійснив замах на його життя. Тоді понтифік особисто відвідав нападника та публічно пробачив його.

На переконання Шейтельмана, це єдиний морально й політично можливий сценарій контакту між Зеленським і Путіним. В усіх інших випадках, вважає він, саме Путін не зацікавлений у зустрічі та уникає прямого діалогу з президентом України.

Водночас політтехнолог наголосив, що відсутність особистої зустрічі лідерів не означає неможливість завершення війни — припинення бойових дій не обов’язково прив’язане до прямого контакту Зеленського й Путіна.

