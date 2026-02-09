logo

При каких обстоятельствах Зеленский может встретиться с Путиным
commentss НОВОСТИ Все новости

При каких обстоятельствах Зеленский может встретиться с Путиным

Михаил Шейтельман заявил, что Зеленский и Путин могут встретиться только в одном сценарии — если Путин окажется за решеткой в Гааге

9 февраля 2026, 16:00
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Израильский политтехнолог, живущий в Киеве, Михаил Шейтельман заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным возможна лишь в одном, сугубо гипотетическом сценарии после ареста Путина и его заключения в Гааге.

При каких обстоятельствах Зеленский может встретиться с Путиным

Встреча Зеленского с Путиным

Такое мнение Шейтельман высказал в разговоре с журналисткой Олесей Бацман, отвечая на вопрос, можно ли представить ситуацию, при которой Зеленский и Путин когда-нибудь встретятся и будут говорить напрямую.

По словам политтехнолога, единственно возможный формат такой встречи — если Путина удастся задержать, арестовать и поместить в камеру в Гааге. И даже в этом случае речь идет не о переговорах, а скорее о символическом жесте со стороны Зеленского, который теоретически мог бы прийти к нему много лет спустя.

Шейтельман провел историческую параллель с визитом Папы Римского Иоанном Павлом II в камеру турецкого террориста Али Агджа , который в 1981 году покушался на его жизнь. Тогда понтифик лично навестил нападающего и публично простил его.

По мнению Шейтельмана, это единственный морально и политически возможный сценарий контакта между Зеленским и Путиным. Во всех других случаях, считает он, именно Путин не заинтересован во встрече и избегает прямого диалога с президентом Украины.

В то же время, политтехнолог подчеркнул, что отсутствие личной встречи лидеров не означает невозможность завершения войны — прекращение боевых действий не обязательно привязано к прямому контакту Зеленского и Путина.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина никогда не признает суверенитет России над Крымом и Донбассом, а любые подобные решения в рамках международных договоренностей будут юридически ничтожными.



Источник: https://t.me/batsmanalesia/10776
