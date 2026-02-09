При каких обстоятельствах Зеленский может встретиться с Путиным

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Израильский политтехнолог, живущий в Киеве, Михаил Шейтельман заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным возможна лишь в одном, сугубо гипотетическом сценарии после ареста Путина и его заключения в Гааге.
Встреча Зеленского с Путиным
Такое мнение Шейтельман высказал в разговоре с журналисткой Олесей Бацман, отвечая на вопрос, можно ли представить ситуацию, при которой Зеленский и Путин когда-нибудь встретятся и будут говорить напрямую.
По словам политтехнолога, единственно возможный формат такой встречи — если Путина удастся задержать, арестовать и поместить в камеру в Гааге. И даже в этом случае речь идет не о переговорах, а скорее о символическом жесте со стороны Зеленского, который теоретически мог бы прийти к нему много лет спустя.
Шейтельман провел историческую параллель с визитом Папы Римского Иоанном Павлом II в камеру турецкого террориста Али Агджа , который в 1981 году покушался на его жизнь. Тогда понтифик лично навестил нападающего и публично простил его.
По мнению Шейтельмана, это единственный морально и политически возможный сценарий контакта между Зеленским и Путиным. Во всех других случаях, считает он, именно Путин не заинтересован во встрече и избегает прямого диалога с президентом Украины.
В то же время, политтехнолог подчеркнул, что отсутствие личной встречи лидеров не означает невозможность завершения войны — прекращение боевых действий не обязательно привязано к прямому контакту Зеленского и Путина.