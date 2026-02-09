Российская пропагандистка Ольга Скабеева опубликовала в своем Telegram-канале сообщение, в котором высмеяла мэра Киева Виталия Кличко, обвинив его в якобы жалобах британским хозяевам на президента Украины.

Скабеева про Виталия Кличка

Поводом для насмешек стали слова Кличко о сложных отношениях между органами местного самоуправления и центральными властями, которые он озвучил в разговоре с иностранными партнерами. В своем заявлении мэр Киева подчеркнул, что такая оценка ситуации — не только его личное мнение, но и позиция многих городских голов по всей стране.

В то же время, Кличко прямо подчеркнул, что осознает чрезвычайную сложность работы президента Владимира Зеленского во время войны и не намерен перекладывать ответственность. Он признал, что город был недостаточно подготовлен к отдельным кризисным сценариям, но отметил, что вопросы противовоздушной обороны не входят в компетенцию городских властей.

Отдельно Кличко отметил необходимость единства внутри страны, заявив, что внутренние конфликты только играют на руку России. По его словам, украинские власти не должны действовать по логике, выгодной президенту РФ Владимиру Путину, ведь настоящий враг — именно Россия, ежедневно обстреливающая украинские города.

Несмотря на это, Скабеева подала слова мэра Киева в манипулятивном ключе, используя риторику о внешнем управлении и пытаясь посеять раскол между украинскими институтами власти — типичный прием российской пропаганды.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что и живущий в Киеве израильский политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным возможна лишь в одном, сугубо гипотетическом сценарии — после ареста Путина и его заключения в Гааге.