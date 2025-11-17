logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Ситуація змінюється щогодини: військовий висловився про ймовірність виходу український сил з Покровська
commentss НОВИНИ Всі новини

Ситуація змінюється щогодини: військовий висловився про ймовірність виходу український сил з Покровська

У Покровську тривають запеклі бої, українські війська продовжують утримувати місто під контролем. Водночас окупанти прагнуть закріпитися у деяких районах

17 листопада 2025, 09:40
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Ситуація у Покровську змінюється фактично щогодини. Російські загарбники намагаються закріпитися у деяких районах, особливо, на півдні. Воїни ЗСУ всіма силами цьому перешкоджають. 

Ситуація змінюється щогодини: військовий висловився про ймовірність виходу український сил з Покровська

Бойові дії у Покровську. Фото: з відкритих джерел

Впливають на хід бойових дій у місті й погодні умови, які диктують свої плюси й мінуси як окупантам, так і українським військам. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" розповів командир взводу батальйону безпілотних систем "Шершні Довбуша" 68-ї окремої єгерської бригади Денис на позивний "Гусь".

"Тумани їм дуже сприяють, коли немає можливості повноцінно вести аеророзвідку. Відповідно, тільки можна на слух виявляти їх, коли вони ближче підходять. З іншого боку, ми можемо за такої погоди спокійніше свої ротації проводити – підвозити БК, їжу і міняти людей", — сказав військовий.

За його словами, окрім просування в самому місті, загарбники намагаються обійти Покровськ і флангами – важкі бої тривають з боку південного заходу та північного сходу. 

"У місті окупати не вдаються до тактики класичних зачисток, але продовжують перебігати від укриття до укриття, накопичуватись у певних точках, де ми ці укриття відразу намагаємося знищувати", — розповів "Гусь".  

Командир взводу також прокоментував ймовірність відходу українських військ з міста. Стверджує, що це залежатиме від забезпечення логістики. 

"Буде наказ — відійдемо, а наразі тримаємо місто в тих умовах, які склались", — додав військовий. 

Як повідомляв портал "Коментарі", російські війська останнім часом суттєво підсилили наступ і намагаються заводити в Покровськ дедалі більше особового складу. За інформацією українського командування, РФ скористалася густим туманом, який ускладнив роботу українським дронам-розвідникам і ударним БПЛА.



Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=AGZBPjNyly0
