

Бої за Покровськ у Донецькій області — стратегічне місто на ключових транспортних маршрутах регіону — тривають уже понад рік.

Проте останніми днями російські війська суттєво підсилили наступ і намагаються заводити в місто дедалі більше особового складу, передає Sky News.

За інформацією українського командування, РФ скористалася густим туманом, який ускладнив роботу українським дронам-розвідникам і ударним БПЛА.

Військовий експерт Майкл Кларк зазначає, що туман справді допоміг росіянам просувати невеликі штурмові групи ближче до центру Покровська.

На його думку, їхні дії не відрізняються особливою тактичною складністю — вирішальну роль відіграє чисельна перевага. Росія має більше солдатів, ніж Україна може утримати на цій ділянці фронту, пояснює Кларк.

Водночас аналітик наголошує, що погодні умови не були визначальним чинником. Навіть без туману ситуація розгорталася б подібно, оскільки РФ заздалегідь стягнула до району величезні сили.

За його оцінками, Росія зосередила поблизу Покровська приблизно 100 тисяч військовослужбовців. Україна ж на цьому широкому відтинку фронту має близько 30–40 тисяч бійців.

Кларк також припускає, що Київ міг би заздалегідь організувати відхід із Покровська, уникнувши значніших втрат.

"Чи зможуть українці відступити організовано? Ну, вони не зробили цього в Авдіївці і не зробили цього в Бахмуті", — підсумував він.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що глава української держави Володимир Зеленський дав інтерв’ю виданню Bloomberg, у якому прокоментував стан справ на Покровському напрямку. Президент зазначив, що рішення про виведення військ з Покровська чи інших населених пунктів мають приймати військові командири на місцях.

Він визнав, що Україна зіткнулася з "дуже складною" ситуацією в місті Покровськ. Росія домагається перемоги в Покровську, щоб спробувати переконати Трампа, що Україна повинна вийти з усієї східної Донеччини, щоб закінчити війну – вважає Зеленський.

