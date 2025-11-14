

Бои за Покровск в Донецкой области — стратегический город на ключевых транспортных маршрутах региона — продолжаются уже больше года.

Битва за Покровск (фото из открытых источников)

Однако в последние дни российские войска существенно усилили наступление и пытаются заводить в город все больше личного состава, передает Sky News.

По информации украинского командования, РФ воспользовалась густым туманом, осложнившим работу украинским дронам-разведчикам и ударным БПЛА.

Военный эксперт Майкл Кларк отмечает, что туман действительно помог россиянам продвигать небольшие штурмовые группы поближе к центру Покровска.

По его мнению, их действия не отличаются особой тактической сложностью – решающую роль играет численное преимущество. У России больше солдат, чем Украина может удержать на этом участке фронта, объясняет Кларк.

В то же время аналитик отмечает, что погодные условия не являлись определяющим фактором. Даже без тумана ситуация разворачивалась подобно, поскольку РФ заранее стянула в район огромные силы.

По его оценкам, Россия сосредоточила вблизи Покровска около 100 тысяч военнослужащих. Украина на этом широком отрезке фронта имеет около 30-40 тысяч бойцов.

Кларк также предполагает, что Киев мог бы заранее организовать уход из Покровска, избежав более значительных потерь.

"Смогут ли украинцы отступить организованно? Ну, они не сделали этого в Авдеевке и не сделали этого в Бахмуте", — подытожил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что глава украинского государства Владимир Зеленский дал интервью изданию Bloomberg, в котором прокомментировал положение дел на Покровском направлении. Президент отметил, что решение о выводе войск из Покровска или других населённых пунктов должны принимать военные командиры на местах.

Он признал, что Украина столкнулась с "очень сложной" ситуацией в Покровске. Россия добивается победы в Покровске, чтобы попытаться убедить Трампа, что Украина должна выйти из всей восточной Донбасса, чтобы закончить войну – считает Зеленский.

