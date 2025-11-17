logo

BTC/USD

95634

ETH/USD

3198.53

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Ситуация меняется каждый час: военный высказался о вероятности выхода украинских сил из Покровска
commentss НОВОСТИ Все новости

Ситуация меняется каждый час: военный высказался о вероятности выхода украинских сил из Покровска

В Покровске продолжаются ожесточенные бои, украинские войска продолжают удерживать город под контролем. В то же время оккупанты стремятся закрепиться в некоторых районах.

17 ноября 2025, 09:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Ситуация в Покровске меняется практически каждый час. Российские захватчики пытаются закрепиться в некоторых районах, особенно на юге. Воины ВСУ всеми силами этому препятствуют.

Ситуация меняется каждый час: военный высказался о вероятности выхода украинских сил из Покровска

Боевые действия в Покровске. Фото: из открытых источников

Влияют на ход боевых действий в городе и погодные условия, диктующие свои плюсы и минусы как оккупантам, так и украинским войскам. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал командир взвода батальона беспилотных систем "Шершни Довбуша" 68-й отдельной егерской бригады Денис на позывной "Гусь".

Туманы им очень способствуют, когда нет возможности полноценно вести аэроразведку. Соответственно, только на слух можна обнаруживать их, когда они ближе подходят. С другой стороны, мы можем в такую погоду спокойнее свои ротации проводить – подвозить БК, еду и менять людей", — сказал военный.

По его словам, кроме продвижения в самом городе, захватчики пытаются обойти Покровск и флангами – тяжелые бои продолжаются со стороны юго-запада и северо-востока.

"В городе окупать не прибегают к тактике классических зачисток, но продолжают перебегать от укрытия к укрытию, накапливаться в определенных точках, где мы эти укрытия сразу пытаемся уничтожать", — рассказал "Гусь".

Командир взвода также прокомментировал возможность отхода украинских войск из города. Утверждает, что это будет зависеть от обеспечения логистики.

"Будет приказ – отойдем, а сейчас держим город в сложившихся условиях", — добавил военный.

Как сообщал портал "Комментарии", российские войска в последнее время существенно усилили наступление и пытаются заводить в Покровск все больше личного состава. По информации украинского командования, РФ воспользовалась густым туманом, осложнившим работу украинским дронам-разведчикам и ударным БПЛА.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=AGZBPjNyly0
Теги:

Новости

Все новости