Ситуация меняется каждый час: военный высказался о вероятности выхода украинских сил из Покровска

Ситуация в Покровске меняется практически каждый час. Российские захватчики пытаются закрепиться в некоторых районах, особенно на юге. Воины ВСУ всеми силами этому препятствуют.

Боевые действия в Покровске. Фото: из открытых источников

Влияют на ход боевых действий в городе и погодные условия, диктующие свои плюсы и минусы как оккупантам, так и украинским войскам. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал командир взвода батальона беспилотных систем "Шершни Довбуша" 68-й отдельной егерской бригады Денис на позывной "Гусь".

Туманы им очень способствуют, когда нет возможности полноценно вести аэроразведку. Соответственно, только на слух можна обнаруживать их, когда они ближе подходят. С другой стороны, мы можем в такую погоду спокойнее свои ротации проводить – подвозить БК, еду и менять людей", — сказал военный.

По его словам, кроме продвижения в самом городе, захватчики пытаются обойти Покровск и флангами – тяжелые бои продолжаются со стороны юго-запада и северо-востока.

"В городе окупать не прибегают к тактике классических зачисток, но продолжают перебегать от укрытия к укрытию, накапливаться в определенных точках, где мы эти укрытия сразу пытаемся уничтожать", — рассказал "Гусь".

Командир взвода также прокомментировал возможность отхода украинских войск из города. Утверждает, что это будет зависеть от обеспечения логистики.

"Будет приказ – отойдем, а сейчас держим город в сложившихся условиях", — добавил военный.

Как сообщал портал "Комментарии", российские войска в последнее время существенно усилили наступление и пытаются заводить в Покровск все больше личного состава. По информации украинского командования, РФ воспользовалась густым туманом, осложнившим работу украинским дронам-разведчикам и ударным БПЛА.