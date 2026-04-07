Ситуація змінилася: у Раді заявили про жорсткий ультиматум для РФ щодо завершення війни

Кравцев Сергей
Якщо російський диктатор путін не погодиться на компромісний варіант закінчення війни по лінії фронту, наступні умови для росії можуть бути набагато гіршими. Про це заявив народний депутат Єгор Чернєв.
Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел
Єгор Чернєв зауважив, сьогодні ситуація складається так, що в України є дрони-перехоплювачі, а у росії "Панцирі" стоять без ракет. В України є Старлінк та сучасний зв'язок, у росіян же цього немає.
Він прогнозує, що за півроку обміну такими ударами російська економіка буде у важкому стані. І тоді у кремлі будуть думати не про те, як захопити Донеччину, а як не втратити вже захоплене.
Україна вперше з початку повномасштабної війни у 2022 році здійснила більше транскордонних ударів безпілотниками, ніж Росія за один місяць. Про це повідомляє ABC News із посиланням на аналіз офіційних даних сторін.
Згідно з інформацією Міністерство оборони Росії, у березні було збито 7347 українських дронів – це рекордний показник, який Москва коли-небудь озвучувала. У середньому йдеться про близько 237 безпілотників щодня. Водночас російська сторона публікує лише дані про нібито збиті апарати.