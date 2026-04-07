Ситуація змінилася: у Раді заявили про жорсткий ультиматум для РФ щодо завершення війни
Ситуація змінилася: у Раді заявили про жорсткий ультиматум для РФ щодо завершення війни

Нардеп Єгор Чернєв пояснив, чому за півроку російська економіка буде у важкому стані

7 квітня 2026, 09:15
Якщо російський диктатор путін не погодиться на компромісний варіант закінчення війни по лінії фронту, наступні умови для росії можуть бути набагато гіршими. Про це заявив народний депутат Єгор Чернєв.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

"І це не лякалка чи фантазія – вперше з 2022 року Україна перевершила росію у дронових атаках. В умовах сучасної війни, коли здійснення стрімких та великих наземних наступальних операцій є майже неможливим, ключовою стратегічною перевагою стає перевага у повітряній війні", – зазначив нардеп.

Єгор Чернєв зауважив, сьогодні ситуація складається так, що в України є дрони-перехоплювачі, а у росії "Панцирі" стоять без ракет. В України є Старлінк та сучасний зв'язок, у росіян же цього немає. 

"Ми щодоби виносимо їм (росіянам – ред.) якесь стратегічне підприємство, порт або НПЗ, а також системи ППО – вони б'ють переважно по цивільним об'єктам поодинокими дронами з тих, що долетіли", – зазначив політик.

Він прогнозує, що за півроку обміну такими ударами російська економіка буде у важкому стані. І тоді у кремлі будуть думати не про те, як захопити Донеччину, а як не втратити вже захоплене.

"Вибір за ними. Але щось мені підказує, що вони вчергове зроблять помилку", – констатував Єгор Чернєв.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна вперше з початку повномасштабної війни у 2022 році здійснила більше транскордонних ударів безпілотниками, ніж Росія за один місяць. Про це повідомляє ABC News із посиланням на аналіз офіційних даних сторін.

Згідно з інформацією Міністерство оборони Росії, у березні було збито 7347 українських дронів – це рекордний показник, який Москва коли-небудь озвучувала. У середньому йдеться про близько 237 безпілотників щодня. Водночас російська сторона публікує лише дані про нібито збиті апарати.




