Ситуація змінилася: у Раді заявили про жорсткий ультиматум для РФ щодо завершення війни

Якщо російський диктатор путін не погодиться на компромісний варіант закінчення війни по лінії фронту, наступні умови для росії можуть бути набагато гіршими. Про це заявив народний депутат Єгор Чернєв.

"І це не лякалка чи фантазія – вперше з 2022 року Україна перевершила росію у дронових атаках. В умовах сучасної війни, коли здійснення стрімких та великих наземних наступальних операцій є майже неможливим, ключовою стратегічною перевагою стає перевага у повітряній війні", – зазначив нардеп.

Єгор Чернєв зауважив, сьогодні ситуація складається так, що в України є дрони-перехоплювачі, а у росії "Панцирі" стоять без ракет. В України є Старлінк та сучасний зв'язок, у росіян же цього немає.

"Ми щодоби виносимо їм (росіянам – ред.) якесь стратегічне підприємство, порт або НПЗ, а також системи ППО – вони б'ють переважно по цивільним об'єктам поодинокими дронами з тих, що долетіли", – зазначив політик.

Він прогнозує, що за півроку обміну такими ударами російська економіка буде у важкому стані. І тоді у кремлі будуть думати не про те, як захопити Донеччину, а як не втратити вже захоплене.

"Вибір за ними. Але щось мені підказує, що вони вчергове зроблять помилку", – констатував Єгор Чернєв.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна вперше з початку повномасштабної війни у 2022 році здійснила більше транскордонних ударів безпілотниками, ніж Росія за один місяць. Про це повідомляє ABC News із посиланням на аналіз офіційних даних сторін.

Згідно з інформацією Міністерство оборони Росії, у березні було збито 7347 українських дронів – це рекордний показник, який Москва коли-небудь озвучувала. У середньому йдеться про близько 237 безпілотників щодня. Водночас російська сторона публікує лише дані про нібито збиті апарати.



