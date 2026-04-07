Ситуация изменилась: в Раде заявили о жестком ультиматуме для РФ по завершению войны

Кравцев Сергей
Если российский диктатор путин не согласится на компромиссный вариант окончания войны по линии фронта, следующие условия для России могут быть гораздо хуже. Об этом заявил народный депутат Егор Чернев.
Егор Чернев отметил, что сегодня ситуация складывается так, что у Украины есть дроны-перехватчики, а в россии "Панцири" стоят без ракет. У Украины есть Старлинк и современная связь, у россиян этого нет.
Он прогнозирует, что через полгода обмена такими ударами российская экономика будет в тяжелом состоянии. И тогда в кремле будут думать не о том, как захватить Донетчину, а как не потерять уже восторженное.
Украина впервые с начала полномасштабной войны в 2022 году совершила больше трансграничных ударов беспилотниками, чем Россия за один месяц. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на анализ официальных данных сторон.
Согласно информации Министерства обороны России, в марте было сбито 7347 украинских дронов – это рекордный показатель, который Москва когда-либо озвучивала. В среднем речь идет о около 237 беспилотниках ежедневно. В то же время российская сторона публикует только данные о якобы сбитых аппаратах.