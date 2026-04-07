Ситуация изменилась: в Раде заявили о жестком ультиматуме для РФ по завершению войны

Если российский диктатор путин не согласится на компромиссный вариант окончания войны по линии фронта, следующие условия для России могут быть гораздо хуже. Об этом заявил народный депутат Егор Чернев.

"И это не пугалка или фантазия – впервые с 2022 года Украина превзошла россия в дроновых атаках. В условиях современной войны, когда осуществление стремительных и крупных наземных наступательных операций почти невозможно, ключевым стратегическим преимуществом становится преимущество в воздушной войне", – отметил нардеп.

Егор Чернев отметил, что сегодня ситуация складывается так, что у Украины есть дроны-перехватчики, а в россии "Панцири" стоят без ракет. У Украины есть Старлинк и современная связь, у россиян этого нет.

"Мы ежесуточно выносим им (россиянам – ред.) какое-то стратегическое предприятие, порт или НПЗ, а также системы ПВО – они бьют преимущественно по гражданским объектам одинокими дронами из долетевших", – отметил политик.

Он прогнозирует, что через полгода обмена такими ударами российская экономика будет в тяжелом состоянии. И тогда в кремле будут думать не о том, как захватить Донетчину, а как не потерять уже восторженное.

"Выбор по ним. Но что-то мне подсказывает, что они в очередной раз совершат ошибку", – констатировал Егор Чернев.

Украина впервые с начала полномасштабной войны в 2022 году совершила больше трансграничных ударов беспилотниками, чем Россия за один месяц. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на анализ официальных данных сторон.

Согласно информации Министерства обороны России, в марте было сбито 7347 украинских дронов – это рекордный показатель, который Москва когда-либо озвучивала. В среднем речь идет о около 237 беспилотниках ежедневно. В то же время российская сторона публикует только данные о якобы сбитых аппаратах.



