Ситуація загострюється: росіяни просунулися на гарячому напрямку

Аналітики проєкту DeepState внесли оновлення до мапи бойових дій, зафіксувавши чергові зміни на передовій. Зокрема, російські окупаційні війська змогли просунутися в Запорізькій та Донецькій областях.

Наступ РФ на фронті (фото з відкритих джерел)

Про поточну обстановку на фронті команда DeepState повідомила у вівторок, 20 січня.

Згідно з оновленими даними, у Запорізькій області під контроль армії РФ перейшло село Рибне. Також противник мав тактичне просування в районі населеного пункту Солодке, який розташований південніше Рибного на Запоріжжі.

На Донеччині аналітики фіксують рух російських підрозділів поблизу Покровська, а також у районі міста Родинське Покровського району.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що українські правоохоронці встановили причетність полоненого російського військового до розстрілу українських захисників, які перебували в полоні. Про це під час доповіді президентові України повідомив перший заступник голови Служби Безпеки України генерал-майор Олександр Поклад.

За його словами, у жовтні 2024 року Сили оборони взяли в полон росіянина, щодо якого тривало ретельне слідство. Лише після збору доказів та перевірки свідчень слідчим вдалося підтвердити його безпосередню участь у воєнному злочині — умисному вбивстві українських військовополонених.

Полонений був затриманий ще 17 жовтня 2024 року. Встановлено, що йдеться про Сергія Скобелева, раніше судимого в Росії за розбійний напад на ювелірний магазин. За даними слідства, він особисто розстріляв чотирьох українських військовослужбовців з автомата АК-74 на території Курської області РФ.

У СБУ наголошують, що цей злочин кваліфікується як грубе порушення міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій. Українська сторона продовжує документувати воєнні злочини РФ і працює над тим, аби всі причетні до катувань та вбивств українських військових понесли справедливу відповідальність.

