Ситуация накаляется: россияне продвинулись на горячем направлении
НОВОСТИ

Ситуация накаляется: россияне продвинулись на горячем направлении

Российская армия РФ имеет территориальные успехи в Запорожье и Донецкой области.

20 января 2026, 19:55
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Аналитики проекта DeepState внесли обновление в карту боевых действий, зафиксировав очередные изменения на передовой. В частности, русские оккупационные войска смогли продвинуться в Запорожской и Донецкой областях.

Ситуация накаляется: россияне продвинулись на горячем направлении

Наступление РФ на фронте (фото из открытых источников)

О текущей обстановке на фронте команда DeepState сообщила во вторник, 20 января.

Согласно обновленным данным, в Запорожской области под контроль армии РФ перешло село Рыбное. Также противник имел тактическое продвижение в районе населенного пункта Солодкое, который расположен южнее Рыбного в Запорожье.

В Донецкой области аналитики фиксируют движение российских подразделений вблизи Покровска, а также в районе города Родинское Покровского района.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в странские правоохранители установили причастность пленного российского военного к расстрелу находившихся в плену украинских защитников. Об этом во время доклада президенту Украины сообщил первый заместитель председателя Службы безопасности Украины генерал-майор Александр Поклад.

По его словам, в октябре 2024 года Силы обороны взяли в плен россиянина, в отношении которого продолжалось тщательное следствие. Только после сбора доказательств и проверки показаний следователям удалось подтвердить его непосредственное участие в военном преступлении — умышленном убийстве украинских военнопленных.

Пленник был задержан еще 17 октября 2024 года. Установлено, что речь идет о Сергее Скобелеве, ранее судимом в России за разбойное нападение на ювелирный магазин. По данным следствия, он лично расстрелял четырех украинских военнослужащих из автомата АК-74 на территории Курской области РФ.

В СБУ отмечают, что это преступление квалифицируется как грубое нарушение международного гуманитарного права и Женевских конвенций. Украинская сторона продолжает документировать военные преступления РФ и работает над тем, чтобы все причастные к пыткам и убийствам украинских военных понесли справедливую ответственность.



