Ситуація з мирними перемовинами стала критичною: Зеленському озвучили несподіваний ультиматум

Меджліс кримськотатарського народу звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом залучити уповноваженого представника до переговорів щодо Криму. Це важливе для забезпечення прав і захисту інтересів кримських татар на півострові. Заява була опублікована 28 грудня 2023 року і стала реакцією на ситуацію з мирними перемовинами, які тривають в контексті російської агресії.

Меджліс підкреслює, що участь представника кримських татар у переговорах має вирішальне значення для дотримання прав корінного народу, а також для підтримки принципів, закріплених у Декларації ООН про права корінних народів. Така участь сприятиме врахуванню специфічних інтересів кримськотатарської громади, що є важливим аспектом для стабільного та справедливого мирного процесу.

Одночасно в Меджлісі висловили занепокоєння через відсутність чітких гарантій щодо відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів у мирному плані, запропонованому США. Окремо підкреслюється, що в документі не вказано на необхідність повернення Криму та Севастополя, що викликає тривогу у кримських татар. За словами Меджлісу, повернення півострова до складу України має бути обов'язковим пунктом мирних угод, оскільки Крим і Севастополь — це невід'ємні частини української держави.

У своєму зверненні Меджліс також наголосив на кількох принципових питаннях щодо статусу Криму. Зокрема, він заявив про незмінну позицію у боротьбі за відновлення територіальної цілісності України, а також право кримськотатарського народу на самовизначення в рамках української держави. Меджліс категорично відмовляється визнавати Крим російським і не приймає жодних рішень, що стосуються статусу півострова, якщо вони були ухвалені без згоди України та кримськотатарського народу.

Портал "Коментарі" вже писав, що готовність українців до поступок заради завершення війни, зокрема в питаннях територіальних втрат, залежить від регіону країни. Згідно з дослідженням соціолога Олексія Антиповича, керівника групи "Рейтинг", жорсткість або готовність до компромісів змінюється залежно від того, наскільки близько знаходиться певний регіон до лінії фронту.