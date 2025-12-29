Ситуация с мирными переговорами стала критической: Зеленскому озвучили неожиданный ультиматум

Меджлис крымскотатарского народа обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом привлечь уполномоченного представителя к переговорам по Крыму. Это важно для обеспечения прав и защиты интересов крымских татар на полуострове. Заявление было опубликовано 28 декабря 2023 г. и стало реакцией на ситуацию с мирными переговорами, которые продолжаются в контексте российской агрессии.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: 24 Канал

Меджлис подчеркивает, что участие представителя крымских татар в переговорах имеет решающее значение для соблюдения прав коренного народа, а также поддержки принципов, закрепленных в Декларации ООН о правах коренных народов. Такое участие будет способствовать учету специфических интересов крымскотатарского общества, что является важным аспектом для стабильного и справедливого мирного процесса.

Одновременно в Меджлисе выразили обеспокоенность по поводу отсутствия четких гарантий по восстановлению территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ в мирном плане, предложенном США. Отдельно подчеркивается, что в документе не указана необходимость возвращения Крыма и Севастополя, что вызывает тревогу у крымских татар. По словам Меджлиса, возвращение полуострова в состав Украины должно быть обязательным пунктом мирных соглашений, поскольку Крым и Севастополь это неотъемлемые части украинского государства.

В своем обращении Меджлис также отметил несколько принципиальных вопросов по статусу Крыма. В частности, он заявил о неизменной позиции в борьбе за восстановление территориальной целостности Украины, а также право крымскотатарского народа на самоопределение в рамках украинского государства. Меджлис категорически отказывается признавать Крым российским и не принимает никаких решений относительно статуса полуострова, если они были приняты без согласия Украины и крымскотатарского народа.

