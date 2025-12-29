logo

BTC/USD

87699

ETH/USD

2963.01

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49.56

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Ситуация с мирными переговорами стала критической: Зеленскому озвучили неожиданный ультиматум
commentss НОВОСТИ Все новости

Ситуация с мирными переговорами стала критической: Зеленскому озвучили неожиданный ультиматум

Меджлис выразил обеспокоенность отсутствием пунктов о восстановлении территориальной целостности Украины и признании суверенитета над Крымом

29 декабря 2025, 10:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Меджлис крымскотатарского народа обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом привлечь уполномоченного представителя к переговорам по Крыму. Это важно для обеспечения прав и защиты интересов крымских татар на полуострове. Заявление было опубликовано 28 декабря 2023 г. и стало реакцией на ситуацию с мирными переговорами, которые продолжаются в контексте российской агрессии.

Ситуация с мирными переговорами стала критической: Зеленскому озвучили неожиданный ультиматум

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: 24 Канал

Меджлис подчеркивает, что участие представителя крымских татар в переговорах имеет решающее значение для соблюдения прав коренного народа, а также поддержки принципов, закрепленных в Декларации ООН о правах коренных народов. Такое участие будет способствовать учету специфических интересов крымскотатарского общества, что является важным аспектом для стабильного и справедливого мирного процесса.

Одновременно в Меджлисе выразили обеспокоенность по поводу отсутствия четких гарантий по восстановлению территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ в мирном плане, предложенном США. Отдельно подчеркивается, что в документе не указана необходимость возвращения Крыма и Севастополя, что вызывает тревогу у крымских татар. По словам Меджлиса, возвращение полуострова в состав Украины должно быть обязательным пунктом мирных соглашений, поскольку Крым и Севастополь это неотъемлемые части украинского государства.

В своем обращении Меджлис также отметил несколько принципиальных вопросов по статусу Крыма. В частности, он заявил о неизменной позиции в борьбе за восстановление территориальной целостности Украины, а также право крымскотатарского народа на самоопределение в рамках украинского государства. Меджлис категорически отказывается признавать Крым российским и не принимает никаких решений относительно статуса полуострова, если они были приняты без согласия Украины и крымскотатарского народа.

Портал "Комментарии" уже писал , что готовность украинцев к уступкам ради завершения войны, в частности в вопросах территориальных потерь, зависит от региона страны. Согласно исследованию социолога Алексея Антиповича, руководителя группы "Рейтинг", жесткость или готовность к компромиссам изменяется в зависимости от того, насколько близко находится регион к линии фронта.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости