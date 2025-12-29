Що думають українці про поступки територіями заради миру: розкрито несподівану тенденцію

Готовність українців до поступок заради завершення війни, зокрема в питаннях територіальних втрат, залежить від регіону країни. Згідно з дослідженням соціолога Олексія Антиповича, керівника групи "Рейтинг", жорсткість або готовність до компромісів змінюється в залежності від того, наскільки близько знаходиться певний регіон до лінії фронту. Зокрема, чим далі від зони бойових дій, тим більше громадяни налаштовані на непоступливість щодо територіальних втрат, в той час, як у прифронтових регіонах зростає запит на мирне врегулювання конфлікту.

Війна в Україні. Фото: 24 Канал

"Чим ближче до фронту, тим більша готовність розглядати можливість припинення бойових дій, а чим далі, тим більше риторики на кшталт 'воювати до кінця'", – зазначив Антипович.

Він пояснив, що для мешканців тих регіонів, де війна не відчувається щодня, набагато легше підтримувати ідею боротьби до перемоги, а для тих, хто безпосередньо стикається з небезпекою, готовність до переговорів набагато вища.

Антипович підкреслив, що ця географічна різниця в настроях не є катастрофічною, але тенденція залишається очевидною. Загальнонаціонально більшість українців підтримують ідею завершення війни через дипломатичний процес. За його словами, майже 67% українців вважають, що конфлікт можна припинити лише за допомогою переговорів. Однак третина опитаних підтримує жорсткішу позицію – відновлення кордонів 1991 року або хоча б відновлення кордонів на момент початку бойових дій у 2022 році.

Що стосується реалістичної моделі завершення війни, то соціолог зазначив, що більшість, близько 80% громадян, вважають можливим саме переговорний процес. З них 60% підтримують участь міжнародних посередників у переговорах, а ще близько 20% допускають прямі переговори з Росією. При цьому понад 10% українців виступають за продовження боротьби до повного звільнення всіх окупованих територій.

Однак Антипович наголосив, що підтримка переговорів не означає автоматичної готовності до територіальних поступок. Ставлення до різних питань варіюється залежно від конкретної теми, таких як НАТО, мовне питання, релігія чи майбутнє Донбасу.

Найбільш болючим, за словами соціолога, залишаються територіальні питання. "Ніхто не готовий визнавати окуповані території частиною Росії, і ніхто не хоче залишати ті райони, які зараз контролюються українськими військовими", – підкреслив він.

Проте, якщо в майбутньому компроміс стане єдиною можливою альтернативою, більшість українців, які в цілому підтримують переговори, можуть бути змушені прийняти складні рішення, визнавши, що без компромісів мир неможливий.

