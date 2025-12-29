Что думают украинцы об уступках территорий ради мира: раскрыта неожиданная тенденция

Готовность украинцев к уступкам ради завершения войны, в частности, в вопросах территориальных потерь зависит от региона страны. Согласно исследованию социолога Алексея Антиповича, руководителя группы "Рейтинг", жесткость или готовность к компромиссам изменяется в зависимости от того, насколько близко находится определенный регион к линии фронта. В частности, чем дальше зоны боевых действий, тем больше граждан настроены на неуступчивость по поводу территориальных потерь, в то время как в прифронтовых регионах растет запрос на мирное урегулирование конфликта.

Война в Украине. Фото: 24 Канал

"Чем ближе к фронту, тем больше готовность рассматривать возможность прекращения боевых действий, а чем дальше, тем больше риторики вроде 'воевать до конца'", — отметил Антипович.

Он объяснил, что для жителей тех регионов, где война не ощущается каждый день, гораздо легче поддерживать идею борьбы до победы, а для тех, кто непосредственно сталкивается с опасностью, готовность к переговорам гораздо выше.

Антипович подчеркнул, что эта географическая разница в настроениях не катастрофическая, но тенденция остается очевидной. Общенационально большинство украинцев поддерживают идею завершения войны через дипломатический процесс. По его словам, почти 67% украинцев считают, что конфликт можно прекратить только посредством переговоров. Однако треть опрошенных поддерживает более жесткую позицию – восстановление границ в 1991 году или хотя бы восстановление границ на момент начала боевых действий в 2022 году.

Что касается реалистической модели завершения войны, то социолог отметил, что большинство, около 80% граждан, считают возможным именно переговорный процесс. Из них 60% поддерживают участие международных посредников в переговорах, а около 20% допускают прямые переговоры с Россией. При этом более 10% украинцев выступают за продолжение борьбы до полного освобождения всех оккупированных территорий.

Однако Антипович подчеркнул, что поддержка переговоров не означает автоматическую готовность к территориальным уступкам. Отношение к различным вопросам зависит от конкретной темы, таких как НАТО, языковой вопрос, религия или будущее Донбасса.

Наиболее болезненным, по словам социолога, остаются территориальные вопросы. "Никто не готов признавать оккупированные территории частью России, и никто не хочет покидать те районы, которые сейчас контролируются украинскими военными", – подчеркнул он.

Однако если в будущем компромисс станет единственной возможной альтернативой, большинство украинцев, которые в целом поддерживают переговоры, могут быть вынуждены принять сложные решения, признав, что без компромиссов мир невозможен.

Как уже писали "Комментарии", глава ГУР Кирилл Буданов отметил, что в окружении Владимира Путина все больше людей выражают желание прекратить войну в Украине из-за чрезмерных затрат для России. Однако важным остается вопрос: достаточно этих голосов, чтобы изменить позицию самого Путина, отметил политолог Петр Олещук.