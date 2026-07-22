Ситуація взимку 2026-2027 років може бути як більш-менш стабільною, так і відверто катастрофічною. Це залежить від інтенсивності ворожих атак.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Ярослав Железняк назвав три ймовірні варіанти того, як розгортатимуться події в енергетиці. Згідно з першою — базовою — моделлю, війська Росії не завдають нищівних ударів по об’єктах видобутку газу. За таких умов країна зможе зберегти власний видобуток і спокійно прокачати до підземних сховищ орієнтовно 4,6 млрд куб. м ресурсу. Утім, навіть за найкращого розкладу Україні доведеться відшукати як мінімум 4 млрд євро для імпорту додаткових обсягів, що суттєво перевищує весь річний чистий дохід НАК "Нафтогаз України". А щоб міжнародні партнери й кредитори погодилися надати ці кошти, за словами депутата, украй важливо організувати дійсно прозорий і позбавлений корупційних ризиків конкурс на посаду очільника "Нафтогазу".

Другий сценарій розглядає ризики постійних обстрілів, коли ремонтувати пошкоджені об'єкти доведеться буквально "з коліс". За таких умов потреба в зовнішніх закупівлях зросте вже до 4 млрд куб. м. Це не лише суттєво вдарить по бюджету, а й створить реальну загрозу точкових вимкнень тепла в тих містах, де опалення напряму зав'язане на газову генерацію.

Третій — найгірший — варіант передбачає найгірший збіг обставин: повну втрату власного видобутку через ворожі удари, яка накладеться на труднощі із закупівлею газу за кордоном через високі цінники або ж заборону експорту в самій Європі.

“У такому випадку на початок зими у сховищах буде менше за критичну потребу. І якщо будуть аномально холодні умови чи великий приліт по компресорній станції, це означатиме падіння тиску в системі. Громадяни як споживачі отримають великий ризик холодних батарей. Мінімізувати ризики можна. Завдання парламенту та Наглядової ради “Нафтогазу” — слідкувати, щоб новий менеджмент прийшов не з метою щось вкрасти, а забезпечити українцям тепло", — переконаний політик.

Парламентарій запевнив, що депутатський корпус особисто контролюватиме перебіг кадрового конкурсу в державній компанії, щоб унеможливити призначення лояльних осіб та запобігти зловживанням.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що може підірвати українську армію та оборону.



