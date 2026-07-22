Це підірве українську армію та оборону: що призведе до найгіршого сценарію у війні

Тривала війна виснажує не лише фронт, а й тилову економіку. Сьогодні кадрова криза в Україні досягла критичної позначки і перетворюється на пряму загрозу оборонній спроможності держави. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, як кадрова криза в Україні вплине на війну та який сценарій буде найгіршим.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що кадрова криза сама по собі не означає неминучої поразки України. Однак у найближчій перспективі саме людський ресурс може стати одним із головних обмежень для оборони. Якщо влада не зможе одночасно підвищити якість набору, підготовки та ротацій, армія ризикує перейти в режим постійного латання проблем. Це зменшить здатність проводити активні операції та підвищить ціну утримання фронту. Водночас технології, дрони та автоматизація здатні частково компенсувати нестачу людей, але не можуть повністю замінити піхоту, яка фізично утримує позиції. Тому найгірший сценарій для України полягає не в одномоментному обвалі фронту, а в поступовому виснаженні, коли кожен місяць війни стає дорожчим за попередній.

Чат-бот Gemini припускає, що найгірший сценарій кадрової кризи полягає у виникненні системного кумулятивного збою в тилу. Якщо дефіцит фахівців у ключових галузях зростатиме надалі, об об'єкти критичної інфраструктури втратять здатність до швидкого відновлення після ворожих ударів. Вітчизняні оборонні підприємства скоротять випуск дронів та боєприпасів через відсутність кваліфікованих робітників біля верстатів. Подальше просідання податкових надходжень змусить уряд обирати між фінансуванням закупівель зброї та соціальними виплатами. Без міцної економічної опори кадровий голод у тилу ризикує підірвати стійкість фронту раніше за безпосередній військовий тиск ворога.

Чат-бот Deepseek зазначає, що якщо Україна не знайде балансу між потребами фронту та економіки, найгірший сценарій розгортатиметься за такою схемою. Брак особового складу на фронті призведе до втрати ініціативи та проривів на Донеччині та Запорізькому напрямку. Для стримування наступу РФ знадобиться додаткова мобілізація 250-500 тисяч осіб, що остаточно підірве ринок праці.

Як наслідок, зупиняться оборонні підприємства, а економіка впаде. Це зробить Україну ще більш залежною від західної допомоги, яка й без того не є безмежною. Водночас російська армія, попри величезні втрати та економічні проблеми, зберігає кількісну перевагу, здатна проводити ротації та штурми. За такого розкладу війна може розтягнутися на роки з катастрофічними наслідками для української державності.

Усі три чат-боти сходяться в одному: кадрова криза може стати для України не менш серйозною загрозою, ніж нестача озброєння. Водночас штучний інтелект по-різному описує найгірший сценарій: від поступового виснаження фронту до системного удару по економіці та критичній інфраструктурі. Головний ризик полягає у втраті балансу між потребами армії та можливостями тилу. Якщо Україна не зможе одночасно забезпечувати фронт людьми, а економіку кваліфікованими працівниками, кадровий дефіцит здатен посилити всі інші проблеми держави та суттєво ускладнити подальше ведення війни.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про найгірший сценарій для Росії у війні.