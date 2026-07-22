Это подорвет украинскую армию и оборону: что приведет к худшему сценарию в войне

Длительная война истощает не только фронт, но и тыловую экономику. Сегодня кадровый кризис в Украине достиг критической отметки и превращается в прямую угрозу оборонной способности государства. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, как кадровый кризис в Украине повлияет на войну и какой сценарий будет самым плохим.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT считает, что кадровый кризис сам по себе не означает неизбежное поражение Украины. Однако в перспективе именно человеческий ресурс может стать одним из главных ограничений для обороны. Если власти не смогут одновременно повысить качество набора, подготовки и ротаций, армия рискует перейти в режим постоянного латания проблем. Это снизит способность проводить активные операции и повысит цену удержания фронта. В то же время технологии, дроны и автоматизация способны частично компенсировать нехватку людей, но не могут полностью заменить физически удерживающую позиции пехоту. Поэтому худший сценарий для Украины заключается не в одномоментном обвале фронта, а в постепенном истощении, когда каждый месяц войны становится дороже предыдущего.

Чат-бот Gemini предполагает, что самый плохой сценарий кадрового кризиса заключается в возникновении системного кумулятивного сбоя в тылу. Если дефицит специалистов в ключевых отраслях будет расти в дальнейшем, объекты критической инфраструктуры потеряют способность к быстрому восстановлению после вражеских ударов. Отечественные оборонные предприятия сократят выпуск дронов и боеприпасов из-за отсутствия квалифицированных рабочих у станков. Дальнейшее проседание налоговых поступлений заставит правительство выбирать между финансированием закупок оружия и социальными выплатами. Без крепкой экономической опоры кадровый голод в тылу рискует подорвать устойчивость фронта раньше непосредственного военного давления врага.

Чат-бот Deepseek отмечает, что если Украина не найдет баланса между потребностями фронта и экономики, худший сценарий будет разворачиваться по такой схеме. Нехватка личного состава на фронте приведет к потере инициативы и прорывов в Донецкой области и Запорожском направлении. Для сдерживания пришествия РФ понадобится дополнительная мобилизация 250-500 тыщ человек, что совсем подорвет рынок труда.

Как следствие, остановятся оборонные предприятия, а экономика упадет. Это сделает Украину еще более зависимой от западной помощи, которая и без того не безгранична. В то же время, российская армия, несмотря на огромные потери и экономические проблемы, сохраняет количественное преимущество, способная проводить ротации и штурмы. При таком раскладе война может растянуться на годы с катастрофическими последствиями для украинской государственности.

Все три чата сходятся в одном: кадровый кризис может стать для Украины не менее серьезной угрозой, чем недостаток вооружения. В то же время, искусственный интеллект по-разному описывает худший сценарий: от постепенного истощения фронта до системного удара по экономике и критической инфраструктуре. Главный риск состоит в потере баланса между потребностями армии и возможностями тыла. Если Украина не сможет одновременно обеспечивать фронт людьми, а экономику квалифицированными работниками, кадровый дефицит способен усугубить все другие проблемы государства и существенно усложнить дальнейшее ведение войны.

Напомним: портал "Комментарии" писал о худшем сценарии для России в войне.