Тривала війна на виснаження проти України наближає Росію до критичної межі, де тимчасові економічні успіхи можуть перетворитися на масштабний колапс. Замість омріяного Кремлем бліцкригу чи капітуляції Києва, Москва дедалі глибше занурюється у сценарій, який загрожує самій цілісності російської держави. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелект про найгірший сценарій для Росії у війні проти України.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що найімовірніше, найгірший сценарій для Росії не виглядатиме як раптовий крах держави. Значно реалістичнішою є повільна ерозія її можливостей. Якщо Україна збереже підтримку партнерів, а санкційний тиск залишатиметься стабільним, Кремль може зіткнутися з вибором між новою масштабною мобілізацією та скороченням своїх воєнних цілей. У такому випадку Росія ризикує втратити не лише частину військового потенціалу, а й перспективи економічного розвитку на багато років. Саме довгострокове виснаження, а не одноразова поразка, сьогодні виглядає найбільш небезпечним викликом для російської держави.

Чат-бот Gemini припускає, що найгірший сценарій для Росії полягає у невідворотному системному збої всередині самої країни, що призведе до хаосу. Протягом наступних періодів Кремль постане перед вибором: оголосити непопулярну примусову мобілізацію або скоротити воєнні цілі. Оскільки ресурси СРСР вичерпуються, а санкції блокують технології, РФ не зможе підтримувати інтенсивність боїв. Наслідком стане військова поразка на полі бою, яка накладеться на внутрішній соціальний вибух через зубожіння населення. Росію очікує не просто втрата окупованих територій, а глибока політична криза, параліч центральної влади та децентралізація регіонів, що фактично означатиме геополітичний крах імперської моделі.

Чат-бот Grok прогнозує, що найгірший сценарій для Росії розгортатиметься поступово протягом 2026-2028 років. Навіть якщо фронт залишиться відносно стабільним, кумулятивний ефект втрат, санкцій і технологічного відставання призведе до стагнації. Москва ризикує опинитися з ядерною зброєю, але з ослабленою економікою, демографією та престижем. Ймовірність внутрішньої дестабілізації зростатиме, якщо еліти не знайдуть спосіб "заморозити" конфлікт на вигідних умовах. Україна, навпаки, має шанс на відновлення за умови консолідованої підтримки Заходу. Росія вже програла стратегічно, бо не змогла швидко підкорити сусіда і тепер платить надто високу ціну за ілюзію контролю.

Штучний інтелект у своїх оцінках сходиться на тому, що головною загрозою для Росії є не миттєва поразка, а поступове виснаження ресурсів. Поєднання військових втрат, економічного тиску, санкцій та внутрішніх проблем може створити для Кремля ситуацію, коли продовження війни стане дедалі складнішим. Водночас сценарій повного розпаду Росії залишається лише одним із можливих варіантів, а не гарантованим результатом. Найбільш реалістичним виглядає тривалий період ослаблення держави, втрати міжнародного впливу та зростання внутрішніх суперечностей.

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