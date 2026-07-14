Путин будет просто в бешенстве: назван худший сценарий для России в войне

Длительная война на истощение против Украины приближает Россию к критическому пределу, где временные экономические успехи могут превратиться в масштабный коллапс. Вместо мечтаемого Кремлем блицкрига или капитуляции Киева, Москва все глубже погружается в сценарий, угрожающий самой целостности российского государства. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллект о худшем сценарии для России в войне против Украины.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT считает, что вероятнее всего, худший сценарий для России не будет выглядеть как внезапный крах государства. Значительно реалистичнее медленная эрозия ее возможностей. Если Украина сохранит поддержку партнеров, а санкционное давление будет стабильным, Кремль может столкнуться с выбором между новой масштабной мобилизацией и сокращением своих военных целей. В таком случае Россия рискует потерять не только часть военного потенциала, но и перспективы экономического развития на многие годы. Самое долгосрочное истощение, а не однократное поражение, сегодня выглядит наиболее опасным вызовом для российского государства.

Чат-бот Gemini предполагает, что самый плохой сценарий для России заключается в неотвратимом системном сбое внутри самой страны, что приведет к хаосу. В последующие периоды Кремль предстанет перед выбором: объявить непопулярную принудительную мобилизацию или сократить военные цели. Поскольку ресурсы СССР иссякают, а санкции блокируют технологии, РФ не сможет поддерживать интенсивность боев. Следствием станет военное поражение на поле боя, которое наложится на внутренний социальный взрыв из-за обнищания населения. Россию ожидает не просто потеря оккупированных территорий, а глубокий политический кризис, паралич центральной власти и децентрализация регионов, что фактически будет означать геополитический крах имперской модели.

Чат-бот Grok прогнозирует, что самый плохой сценарий для России будет разворачиваться постепенно в течение 2026-2028 годов. Даже если фронт остается относительно стабильным, кумулятивный эффект утрат, санкций и технологического отставания приведет к стагнации. Москва рискует оказаться с ядерным оружием, но с ослабленной экономикой, демографией и престижем. Вероятность внутренней дестабилизации будет расти, если элиты не найдут способ "заморозить" конфликт на выгодных условиях. У Украины, наоборот, есть шанс на восстановление при условии консолидированной поддержки Запада. Россия уже проиграла стратегически, потому что не смогла быстро покорить соседа и теперь платит слишком высокую цену за иллюзию контроля.

Искусственный интеллект в своих оценках сходится с тем, что главной угрозой для России является не мгновенное поражение, а постепенное истощение ресурсов. Сочетание военных потерь, экономического давления, санкций и внутренних проблем может создать для Кремля ситуацию, когда продолжение войны станет все сложнее. В то же время, сценарий полного распада России остается лишь одним из возможных вариантов, а не гарантированным результатом. Наиболее реалистичным выглядит длительный период ослабления государства, потери международного влияния и роста внутренних противоречий.

Напомним: портал "Комментарии" писал о главном страхе Путина в войне против Украины.



