Ситуация зимой 2026-2027 годов может быть как более или менее стабильной, так и откровенно катастрофической. Это зависит от интенсивности вражеских атак.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Ярослав Железняк назвал три вероятных варианта того, как будут разворачиваться события в энергетике. Согласно первой — базовой — модели, войска России не наносят сокрушительных ударов по объектам добычи газа. В таких условиях страна сможет сохранить собственную добычу и спокойно прокачать в подземные хранилища ориентировочно 4,6 млрд куб. м ресурса. Впрочем, даже при наилучшем раскладе Украине придется изыскать как минимум 4 млрд евро для импорта дополнительных объемов, что существенно превышает весь годовой чистый доход НАК "Нафтогаз Украины". А чтобы международные партнеры и кредиторы согласились предоставить эти средства, по словам депутата, крайне важно организовать действительно прозрачный и лишенный коррупционных рисков конкурс на должность главы "Нафтогаза".

Второй сценарий рассматривает риски постоянных обстрелов, когда ремонтировать поврежденные объекты придется буквально с колес. В таких условиях потребность во внешних закупках вырастет уже до 4 млрд куб. м. Это не только существенно ударит по бюджету, но и создаст реальную угрозу точечным отключениям тепла в тех городах, где отопление напрямую связано с газовой генерацией.

Третий — самый плохой — вариант предусматривает худшее стечение обстоятельств: полную потерю собственной добычи из-за вражеских ударов, которая наложится на трудности с закупкой газа за границей из-за высоких ценников или запрета экспорта в самой Европе.

"В таком случае к началу зимы в хранилищах будет меньше критической потребности. И если будут аномально холодные условия или большой прилет по компрессорной станции, это будет означать падение давления в системе. Граждане как потребители получат большой риск холодных батарей. Минимизировать риски можно. Задача парламента и Наблюдательного совета "Нефтегаза" — следить, чтобы новый менеджмент пришел не с целью украсть, а обеспечить украинцам тепло", — убежден политик.

Парламентарий заверил, что депутатский корпус будет лично контролировать ход кадрового конкурса в государственной компании, чтобы сделать невозможным назначение лояльных лиц и предотвратить злоупотребления.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что может взорвать украинскую армию и оборону.



