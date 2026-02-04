Нові ракетно-дронові удари ворога стали доволі болючими для української енергетики, адже припали вони в пік лютневих морозів. Чому ситуація в енергетиці значно погіршилась? У чому небезпека нових ударів по Україні? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.

Удари по енергетиці України. Фото: з відкритих джерел

Ситуація з електро- та теплопостачанням у Києві та Харкові значно погіршилася

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначив, що у результаті чергової російської масованої атаки на українську енергетику значно погіршилася ситуація з електро- та теплопостачанням у Києві та Харкові.

"У Харкові зливають воду із сотень будинків. У Києві теж складна ситуація в цьому плані", – сказав експерт.

Він додав, що росіяни використали енергетичне "перемир’я" для накопичення балістичних ракет.

За його словами, ворог цілив у ТЕЦ на Лівому березі столиці, а також підстанцію, що відповідає за передачу електроенергії з Рівненської АЕС.

Лише в січні цього року ворог запустив приблизно 120 балістичних ракет

Експерт директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер Повітряних сил в резерві Анатолій Храпчинський заявив в ефірі "24 Каналу", що нова російська атака по Україні свідчить про те, що ворог не використовує старі запаси, а може виробляти сучасні ракети.

За його словами, сьогоднішня російська атака свідчить про те, що ворог не використовує старі запаси, а може виробляти сучасні ракети, зокрема Х-32.

"Вони підіймають стратегічну авіацію досі, навіть незважаючи на те, що ресурс обмежений – більшість літаків (80%) вичерпали свій ресурс", – зазначив.

Храпчинський наголошує, що ворог останнім часом суттєво збільшує тиск на Україну запуском балістичних та квазібалістичних ракет, а також додатково "Цирконом".

"Важливо зауважити, що ворог останнім часом суттєво збільшив використання балістичних і квазібалістичних ракет, які мають риси і балістичної, і крилатої ракет. Навіть ракети Х-22, які також застосовують росіяни, потрібно перехоплювати засобами проти балістики", – підкреслив він.

За його словами, ворог суттєво збільшив кількість засобів ураження саме в тій частині, де у нас найслабша оборона. Він наголосив на недостатній кількості систем Patriot та SAMP/T, які б могли перехоплювати балістику. При цьому додав, що треба говорити про розгортання систем протиракетного захисту, щоб унеможливити пошкодження за рахунок падіння уламків.

Храпчинський зауважив, що лише в січні цього року ворог запустив приблизно 120 балістичних ракет. За його словами, загальний відсоток перехоплення балістики в нас складає близько 25%, а в зоні розташування систем, котрі здатні перехоплювати балістику, – до 65%.

"Це насправді яскрава цифра, але коли ми переводимо це в кількість ракет, то розуміємо, що зі 100 балістичних ракет 40 все-таки не знешкоджуються, наслідки будуть серйозні", – додав експерт.

