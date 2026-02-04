Новые ракетно-дроновые удары врага стали достаточно болезненными для украинской энергетики, ведь пришлись они в пик февральских морозов. Почему ситуация в энергетике значительно ухудшилась? В чем опасность новых ударов по Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Ситуация с электро- и теплоснабжением в Киеве и Харькове значительно ухудшилась

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, что в результате очередной российской массированной атаки на украинскую энергетику значительно ухудшилась ситуация с электро- и теплоснабжением в Киеве и Харькове.

"В Харькове сливают воду из сотен домов. В Киеве тоже сложная ситуация в этом плане", – сказал эксперт.

Он добавил, что россияне использовали энергетическое "перемирие" для накопления баллистических ракет.

По его словам, враг целил в ТЭЦ на Левом берегу столицы, а также подстанцию, отвечающую за передачу электроэнергии из Ровенской АЭС.

Только в январе этого года враг запустил около 120 баллистических ракет.

Эксперт директор по развитию оборонного предприятия офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский заявил в эфире "24 Канала", что новая российская атака по Украине свидетельствует о том, что враг не использует старые запасы, а может производить современные ракеты.

"Они поднимают стратегическую авиацию до сих пор, даже несмотря на то, что ресурс ограничен – большинство самолетов (80%) исчерпали свой ресурс", – отметил.

Храпчинский отмечает, что враг в последнее время существенно увеличивает давление на Украину запуском баллистических и квазибаллистических ракет, а также дополнительно "Цирконом".

"Важно заметить, что враг в последнее время существенно увеличил использование баллистических и квазибалистических ракет, имеющих черты и баллистической, и крылатой ракет. Даже ракеты Х-22, также применяемые россиянами, нужно перехватывать средствами против баллистики", — подчеркнул он.

По его словам, враг существенно увеличил количество средств поражения именно в той части, где у нас самая слабая оборона. Он отметил недостаточное количество систем Patriot и SAMP/T, которые могли бы перехватывать баллистику. При этом добавил, что нужно говорить о развертывании систем противоракетной защиты, чтобы сделать невозможным повреждение за счет падения обломков.

Храпчинский отметил, что только в январе этого года враг запустил около 120 баллистических ракет. По его словам, общий процент перехвата баллистики у нас составляет около 25%, а в зоне расположения систем, способных перехватывать баллистику, – до 65%.

"Это действительно яркая цифра, но когда мы переводим это в количество ракет, то понимаем, что из 100 баллистических ракет 40 все-таки не обезвреживаются, последствия будут серьезные", — добавил эксперт.

