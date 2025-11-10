Ситуація у Путіна патова: Зеленський розповів, чого очікувати від лідера РФ

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Російський лідер Володимир Путін перебуває в тупиковій ситуації щодо реальних успіхів на полі бою. Ситуація більш схожа на патову для нього. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
Він пояснив, що українці “у себе вдома і захищають своє”. Суспільство захищає, військові захищають, "усе тіло держави захищається від цього нападу", зазначив очільник України. У Путіна інша історія.
Президент України зауважив, що Путіну потрібно показувати, що він домінує. Він хоче знайти якісь операції, які будуть успішними для “продажу” в суспільстві РФ.
Це, за словами Зеленського, дрони, або енергетична атака на Україну, або кібератака на Німеччину, Велику Британію, Францію. Може бути атака на політичний вибір, упродовж виборів на ту чи іншу державу, де можуть прийти дуже праві представники, які ціннісно близькі до сьогоднішнього Путіна.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про провал гучного плану Путіна.