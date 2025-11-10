Ситуація у Путіна патова: Зеленський розповів, чого очікувати від лідера РФ

Російський лідер Володимир Путін перебуває в тупиковій ситуації щодо реальних успіхів на полі бою. Ситуація більш схожа на патову для нього. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Він пояснив, що українці “у себе вдома і захищають своє”. Суспільство захищає, військові захищають, "усе тіло держави захищається від цього нападу", зазначив очільник України. У Путіна інша історія.

“Він — перше: інформаційно радикально налаштував своє суспільство до цього. Друге: він пообіцяв цілі, він їх не досяг, і тому йому потрібно показувати якісь надбання. І чому небезпечні всі енергетичні атаки? Показати: дивись, це такий у мене немов би був план, що ми там тиснемо зброєю, а тут ми атакуємо. І чому ці його атаки приходять у терористичні акти, гине цивільне населення, багато поранених, люди залишаються без електрики, без води? Тому що по-іншому створити напругу всередині нашого суспільства він не може. Він розуміє, що ми об'єднали всю державу, об'єднали всю Європу навколо нас, і це розірвати дуже складно. Він намагається це зробити”, — зазначив Зеленський.

Президент України зауважив, що Путіну потрібно показувати, що він домінує. Він хоче знайти якісь операції, які будуть успішними для “продажу” в суспільстві РФ.

Це, за словами Зеленського, дрони, або енергетична атака на Україну, або кібератака на Німеччину, Велику Британію, Францію. Може бути атака на політичний вибір, упродовж виборів на ту чи іншу державу, де можуть прийти дуже праві представники, які ціннісно близькі до сьогоднішнього Путіна.

“Це гібридна війна. І вона саме така. І це гібридна війна у Європі, де платить найбільше Україна. Тому що фізична війна — на нашій території”, — наголосив Зеленський.

