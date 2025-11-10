Ситуация у Путина патовая: Зеленский рассказал, чего ждать от лидера РФ

Российский лидер Владимир Путин находится в тупиковой ситуации относительно реальных успехов на поле боя. Ситуация более похожа на патовую для него. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Он объяснил, что украинцы "у себя дома и защищают свое". Общество защищает, военные защищают, "все тело государства защищается от этого нападения", отметил глава Украины. У Путина другая история.

"Он — первое: информационно радикально настроил свое общество к этому. Второе: он пообещал цели, он их не достиг, и поэтому ему нужно показывать какие-то достояния. И почему опасны все энергетические атаки? Показать: смотри, это такой у меня словно был план, что мы там жмем оружием, а здесь мы атакуем. И почему эти его атаки приходят в террористические акты, гибнет гражданское население, многие ранены, люди остаются без электричества, без воды? Потому что иначе создать напряжение внутри нашего общества он не может. Он понимает, что мы объединили все государство, объединили всю Европу вокруг нас, и это очень сложно разорвать. Он пытается это сделать”, – отметил Зеленский.

Президент Украины рассказал, что Путину следует показывать, что он доминирует. Он хочет найти какие-то операции, которые будут успешны для "продажи" в обществе РФ.

Это, по словам Зеленского, дроны или энергетическая атака на Украину, или кибератака на Германию, Великобританию, Францию. Может быть атака на политический выбор, на выборах на то или иное государство, где могут прийти очень правые представители, которые ценностно близки к сегодняшнему Путину.

"Это гибридная война. И она именно такая. И это гибридная война в Европе, где платит больше всего Украина. Потому что физическая война – на нашей территории", — подчеркнул Зеленский.

