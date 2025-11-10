Ситуация у Путина патовая: Зеленский рассказал, чего ждать от лидера РФ

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Российский лидер Владимир Путин находится в тупиковой ситуации относительно реальных успехов на поле боя. Ситуация более похожа на патовую для него. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Он объяснил, что украинцы "у себя дома и защищают свое". Общество защищает, военные защищают, "все тело государства защищается от этого нападения", отметил глава Украины. У Путина другая история.
Президент Украины рассказал, что Путину следует показывать, что он доминирует. Он хочет найти какие-то операции, которые будут успешны для "продажи" в обществе РФ.
Это, по словам Зеленского, дроны или энергетическая атака на Украину, или кибератака на Германию, Великобританию, Францию. Может быть атака на политический выбор, на выборах на то или иное государство, где могут прийти очень правые представители, которые ценностно близки к сегодняшнему Путину.
