Війна з Росією Кремлівські пропагандисти у розпачі: провалився гучний план Путіна
НОВИНИ

Кремлівські пропагандисти у розпачі: провалився гучний план Путіна

Кремль отримав відмову від 150 західних журналістів

4 листопада 2025, 20:24
Автор:
Кречмаровская Наталия

Днями російський лідер Володимир Путін запропонував дозволити іноземним та українським журналістам відвідати території біля Покровська і Куп'янська, де начебто "заблоковані" українські підрозділи. Західні журналісти повідомляли, що отримали навіть запрошення. Однак масово відмовилися. 

Кремлівські пропагандисти у розпачі: провалився гучний план Путіна

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

У Центрі стратегічних комунікацій повідомили, що західні журналісти проігнорували “екскурсію” Росії на фронт.

“Один з провладних Телеграм-каналів у Росії скаржиться, що жоден європейський журналіст не погодився їхати до Куп’янська, Покровська чи Мирнограда, щоб знімати сюжети про нібито “українських військових в оточенні”, — повідомили у Центрі. 

Аналітики Центру уточнили, що понад 150 представників західних ЗМІ офіційно відмовили Кремлю. Ще кілька сотень просто не відповіли на запрошення.

У Росії знайшли “свою” причину — відмову пояснили “страхом санкцій”. 

“Насправді ж іноземні журналісти просто не хочуть бути частиною російської пропагандистської постановки та працювати під контролем окупантів на лінії фронту”, — пояснили в Центрі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент РФ Володимир Путін підписав закон про залучення громадян, які на добровільній основі уклали контракт про перебування в резерві, для забезпечення захисту критично важливих об'єктів та інших об'єктів життєзабезпечення.

Тепер Москва зможе мобілізувати резервістів для охорони таких об’єктів, як НПЗ, мости, аеродроми. Також вносяться зміни до закону "Про військовий обов'язок та військову службу", що визначають новий вид зборів — спеціальні збори та порядок їх проходження.




Джерело: https://t.me/spravdi/50517
