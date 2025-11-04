На днях российский лидер Владимир Путин предложил разрешить иностранным и украинским журналистам посетить территории возле Покровска и Купянска, где вроде бы "заблокированы" украинские подразделения. Западные журналисты сообщали, что получили даже приглашение. Однако массово отказались.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что западные журналисты проигнорировали экскурсию России на фронт.

"Один из провластных Телеграм-каналов в России жалуется, что ни один европейский журналист не согласился ехать в Купянск, Покровск или Мирноград, чтобы снимать сюжеты о якобы "украинских военных в окружении", — сообщили в Центре.

Аналитики Центра уточнили, что более 150 представителей западных СМИ официально отказали Кремлю. Еще несколько сотен просто не ответили на приглашение.

В России нашли "свою" причину — отказ объяснили "страхом санкций".

"На самом деле иностранные журналисты просто не хотят быть частью российской пропагандистской постановки и работать под контролем оккупантов на линии фронта", — пояснили в Центре.

