Кремлевские пропагандисты в отчаянии: провалился громкий план Путина

На днях российский лидер Владимир Путин предложил разрешить иностранным и украинским журналистам посетить территории возле Покровска и Купянска, где вроде бы "заблокированы" украинские подразделения. Западные журналисты сообщали, что получили даже приглашение. Однако массово отказались.
В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что западные журналисты проигнорировали экскурсию России на фронт.
Аналитики Центра уточнили, что более 150 представителей западных СМИ официально отказали Кремлю. Еще несколько сотен просто не ответили на приглашение.
В России нашли "свою" причину — отказ объяснили "страхом санкций".
