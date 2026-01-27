Ситуація у Мирнограді почала змінюватися: десантники зробили заяву

Російські загарбницькі війська посилюють штурмові дії на Покровському напрямі та посилюють тиск на Мирноград. У низці населених пунктів продовжуються активні бойові дії, а ворог збільшує застосування авіації та безпілотників. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні 7-го корпусу ДШВ.

Бої за Мирноград. Фото: із відкритих джерел

Зазначається, що противник активізував наступальні дії у північній частині Мирнограду. У центральній частині міста продовжуються стрілецькі бої. Для подальшого штурму так званого верхнього Мирнограда російські війська продовжують накопичувати важку техніку в районі Новогродівки.

У взаємодії з 1-м корпусом Нацгвардії "Азов" українські сили блокують супротивника на лінії східні околиці Мирнограда – Червоний Лиман – Родинське.

У районі Покровська противник сконцентрував основні зусилля спробах окупації Гришино. Скориставшись несприятливими погодними умовами, російські підрозділи накопичують легку техніку та особовий склад у промисловій зоні на північному заході міста.

Надалі противник намагається просуватися у напрямі Гришина кількома маршрутами. Нещодавно групі російських військових вдалося проникнути до населеного пункту, проте злагодженими діями українських захисників противника було знищено.

У смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ у рази побільшало використання російськими військами безпілотників різних типів. Зокрема, ворог активніше застосовує дрони типу "Блискавка" як дрони-матки, які несуть на борту по два FPV-дрони і наносять по цілях потрійний удар.

Також фіксуються випадки застосування дронів на оптоволокні, які здатні проникати більш ніж на 20 км углиб української оборони.

