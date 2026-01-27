logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.13

EUR/UAH

51.06

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Ситуация в Мирнограде начала меняться: десантники сделали заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Ситуация в Мирнограде начала меняться: десантники сделали заявление

В ДШВ отмечают, в центре Мирнограда - стрелковые бои, россияне усиливают давление на город

27 января 2026, 11:18
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российские захватнические войска усиливают штурмовые действия на Покровском направлении и усиливают давление на Мирноград. В ряде населенных пунктов продолжаются активные боевые действия, а враг увеличивает применение авиации и беспилотников. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении 7-го корпуса ДШВ.

Ситуация в Мирнограде начала меняться: десантники сделали заявление

Бои за Мирноград. Фото: из открытых источников

Отмечается, что противник активизировал наступательные действия в северной части Мирнограда. В центральной части города продолжаются стрелковые бои. Для дальнейшего штурма так называемого "верхнего" Мирнограда российские войска продолжают накапливать тяжелую технику в районе Новогродовки.

Во взаимодействии с 1-м корпусом Нацгвардии "Азов" украинские силы блокируют противника на линии восточные окраины Мирнограда — Красный Лиман — Родинское.

В районе Покровска противник сконцентрировал основные усилия на попытках оккупации Гришино. Воспользовавшись неблагоприятными погодными условиями, российские подразделения накапливают легкую технику и личный состав в промышленной зоне на северо-западе города.

В дальнейшем противник пытается продвигаться в направлении Гришино несколькими маршрутами. Недавно группе российских военных удалось проникнуть в населенный пункт, однако слаженными действиями украинских защитников противник был уничтожен.

В полосе ответственности 7 корпуса ДШВ в разы увеличилось использование российскими войсками беспилотников различных типов. В частности, враг активнее применяет дроны типа "Молния" как дроны-матки, которые несут на борту по два FPV-дрона и наносят по целям тройной удар.

Также фиксируются случаи применения дронов на оптоволокне, которые способны проникать более чем на 20 км вглубь украинской обороны.

Читайте также на портале "Комментарии" — тупик в переговорах: на Западе назвали страну, выжить без которой Украине будет нереально.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/corps7DSHV/1031
Теги:

Новости

Все новости