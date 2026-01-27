Ситуация в Мирнограде начала меняться: десантники сделали заявление

Российские захватнические войска усиливают штурмовые действия на Покровском направлении и усиливают давление на Мирноград. В ряде населенных пунктов продолжаются активные боевые действия, а враг увеличивает применение авиации и беспилотников. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении 7-го корпуса ДШВ.

Бои за Мирноград. Фото: из открытых источников

Отмечается, что противник активизировал наступательные действия в северной части Мирнограда. В центральной части города продолжаются стрелковые бои. Для дальнейшего штурма так называемого "верхнего" Мирнограда российские войска продолжают накапливать тяжелую технику в районе Новогродовки.

Во взаимодействии с 1-м корпусом Нацгвардии "Азов" украинские силы блокируют противника на линии восточные окраины Мирнограда — Красный Лиман — Родинское.

В районе Покровска противник сконцентрировал основные усилия на попытках оккупации Гришино. Воспользовавшись неблагоприятными погодными условиями, российские подразделения накапливают легкую технику и личный состав в промышленной зоне на северо-западе города.

В дальнейшем противник пытается продвигаться в направлении Гришино несколькими маршрутами. Недавно группе российских военных удалось проникнуть в населенный пункт, однако слаженными действиями украинских защитников противник был уничтожен.

В полосе ответственности 7 корпуса ДШВ в разы увеличилось использование российскими войсками беспилотников различных типов. В частности, враг активнее применяет дроны типа "Молния" как дроны-матки, которые несут на борту по два FPV-дрона и наносят по целям тройной удар.

Также фиксируются случаи применения дронов на оптоволокне, которые способны проникать более чем на 20 км вглубь украинской обороны.

