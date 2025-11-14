logo_ukra

Ситуація у Куп'янську змінилась: у ЗСУ розповіли деталі боїв за місто
НОВИНИ

Ситуація у Куп’янську змінилась: у ЗСУ розповіли деталі боїв за місто

За словами речника Угруповання Об'єднаних Сил Віктора Трегубова, у Куп’янську ситуація погіршилась для російських загарбників

14 листопада 2025, 12:16
Автор:
avatar

Маламура Сергій

У Куп’янську на Харківщині ситуація змінилася на користь українських військ. Для російських загарбників вона погіршилась. 

Ситуація у Куп’янську змінилась: у ЗСУ розповіли деталі боїв за місто

Місто Куп’янськ. Фото: з відкритих джерел

Через це росіяни зараз зосередились на сході та півдні від міста. Про це в телеефірі розповів начальник управління комунікації Угруповання Об'єднаних Сил Віктор Трегубов.

За його словами, у Куп’янську зараз залишаються менше 50 окупантів, але вони відрізані один від одного та від основних сил своїх військ. Загарбникам не вдалось прорватися у південну частину міста, як вони планували.  

"Ситуація стала важкою для противника, який залишається лише в північних районах міста. У противника, згідно з перехопленнями, залишається трохи менше 50 осіб, і вони зараз відрізані і один від одного, і від своїх основних сил через те, що ефективна логістика порушена. Ситуація у Куп’янську змінилась на користь України", — сказав Трегубов.

До загарбників які перебувають у Куп’янську, намагаються дійти російські малі групи, але їх знищують українські дрони.

Водночас ворог зосередив зусилля на східних та південних околицях міста. Окупанти хочуть там ліквідувати плацдарм українських військ на лівому березі річки Оскіл. 

"Якби їм це вдалося, це створило б для міста такі проблеми, що вже української логістики могло б не стати, і місто утримувати стало б дуже важко. Але станом на зараз їм це також не вдається. Просто ми бачимо перенесення зусиль туди і вживаємо відповідних заходів", — додав Трегубов.

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв, що російська пропаганда запустила в TikTok відео про нібито повне оточення Куп'янська російськими військовими. Однак, воно виявилося фейковим. Інформацію про оточення міста спростував Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО.



