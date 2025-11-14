Ситуация в Купянске изменилась: в ВСУ рассказали детали боев за город

В Купянске в Харьковской области ситуация изменилась в пользу украинских войск. Для рроссийских захватчиков она ухудшилась.

Город Купянск. Фото: из открытых источников

Поэтому россияне сейчас сосредоточились на востоке и юге от города. Об этом в телеэфире рассказал начальник управления коммуникации Группировки Объединенных Сил Виктор Трегубов.

По его словам, в Купянске сейчас остаются менее 50 окупантов, но они отрезаны друг от друга и от основных сил своих войск. Захватчикам не удалось прорваться в южную часть города, как они планировали.

"Ситуация стала тяжелой для противника, остающегося только в северных районах города. У противника, согласно перехватам, остается чуть менее 50 человек, и они сейчас отрезаны и друг от друга, и от своих основных сил из-за того, что эффективная логистика нарушена. Ситуация в Купянске изменилась в пользу Украины", – сказал Трегубов.

До находящихся в Купянске захватчиков пытаются дойти российские малые группы, но их уничтожают украинские дроны.

В то же время враг сосредоточил усилия на восточных и южных окраинах города. оккупанты хотят там ликвидировать плацдарм украинских войск на левом берегу реки Оскол.

"Если бы им это удалось, это создало бы для города такие проблемы, что уже украинской логистики могло бы не стать и город содержать стало бы очень тяжело. Но по состоянию на данный момент им это тоже не удается. Просто мы видим перенос усилий туда и принимаем соответствующие меры", — добавил Трегубов.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что российская пропаганда запустила в TikTok видео о якобы полном окружении Купянска российскими военными. Однако, оно оказалось фейковым. Информацию об окружении города опроверг Центр противодействия дезинформации (ЦПИ) при СНБО.