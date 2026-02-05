Ситуація різко змінилася: озвучено тривожну заяву про наступ на три області

Російські війська продовжують обстріли прикордонних територій у Чернігівській, Сумській та Харківській областях, однак їхні дії мають локальний характер. На окремих ділянках спроби штурмів українські захисники відбили. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, масованих атак уздовж всієї лінії кордону не спостерігається, активність противника проявляється точково, у вигляді обстрілів та локальних спроб просування піхоти.

Фото: з відкритих джерел

У Сумській області російські загарбники зосередилися на Хотінській та Юнаківській громадах, але прорвати оборону їм не вдалося. На Харківщині найбільш гарячими точками залишаються напрямки Вовчанських Хуторів, де українські військові відбили спроби штурмів, завдавши ворогу втрат.

Демченко зазначив, що на інших ділянках Харківської області активність окупантів зменшилася через значні втрати та несприятливі погодні умови. "Ворог усе ще намагається діяти на окремих ділянках, але погодні умови обмежують його можливості для масштабних атак. Ми маємо залишатися готовими до будь-якого розвитку подій", — підкреслив він.

Раніше ДПСУ повідомляла, що російські війська продовжують "прощупувати" прикордонні райони Сумщини, намагаючись оцінити слабкі місця для майбутніх дій, але серйозних наступальних операцій для захоплення територій не ведуть.

Щодо Харківської області, за словами Демченка, найбільш небезпечними залишаються напрямки населених пунктів Дігтярне, Нестерне та Кругле, де ворог намагається прорвати українську оборону.

Як вже писали "Коментарі", у питанні врегулювання війни в Україні, яку Росія зухвало називає "конфліктом", спостерігається певний прогрес. За словами Кирила Дмитрієва, спецпредставника Кремля з інвестиційно-економічного співробітництва, відбувається "добрий і позитивний рух уперед". Він зазначив, що Росія відчуває певні результати своїх зусиль, особливо у покращенні економічних відносин із США.