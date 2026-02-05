У питанні врегулювання війни в Україні, яку Росія зухвало називає "конфліктом", спостерігається певний прогрес. За словами Кирила Дмитрієва, спецпредставника Кремля з інвестиційно-економічного співробітництва, відбувається "добрий і позитивний рух уперед". Він зазначив, що Росія відчуває певні результати своїх зусиль, особливо у покращенні економічних відносин із США.

Фото: з відкритих джерел

При цьому Дмитрієв у звичній для Москви манері поклав провину за ускладнення переговорів на Європу та Велику Британію, які нібито постійно намагаються втрутитися у процес і перешкодити домовленостям. Така риторика повторює усталений наратив Кремля про зовнішні "загрози" та нібито блокування мирного врегулювання.

Натомість експерти з Заходу оцінюють ситуацію значно реалістичніше. Колишній спецпредставник США з питань України та Росії генерал Кіт Келлог переконаний, що Росія не досягла жодних значущих цілей у війні проти України. За його словами, Кремль наразі перебуває у стані пошуку "найкращого з можливих способів" завершення конфлікту, оскільки пряме військове вирішення завдань зазнало невдачі.

Українська сторона активно працює над дипломатичними каналами. 4 лютого президент Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація взяла участь у тристоронніх переговорах із США та Росією в Абу-Дабі. За його словами, обговорювалися конкретні питання, а найближчим часом очікується обмін полоненими, що є важливим кроком у врегулюванні гуманітарної частини конфлікту.

Як вже писали "Коментарі", західні санкції чинять суттєвий тиск на економіку Росії, проте їх ефективність обмежена: Кремль завжди знаходить способи обходити обмеження. Таку оцінку дав посланник ЄС з питань санкцій Девід О’Салліван в інтерв’ю The Guardian.

