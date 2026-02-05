logo

Переговоры в Абу-Даби: у Путина сделали дерзкое заявление об урегулировании войны в Украине

Представитель Путина традиционно обвинил Европу и Великобританию в якобы попытках помешать процессу и вмешаться в него.

5 февраля 2026, 10:05
В вопросе урегулирования войны в Украине, которую Россия вызывающе называет конфликтом, наблюдается определенный прогресс. По словам Кирилла Дмитриева, спецпредставителя Кремля по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, происходит "хорошее и позитивное движение вперед". Он отметил, что Россия ощущает некоторые результаты своих усилий, особенно в улучшении экономических отношений с США.

Переговоры в Абу-Даби: у Путина сделали дерзкое заявление об урегулировании войны в Украине

Фото: из открытых источников

При этом Дмитриев в привычной для Москвы манере возложил вину за усложнение переговоров на Европу и Великобританию, которые постоянно пытаются вмешаться в процесс и помешать договоренностям. Такая риторика повторяет устоявшийся нарратив Кремля о внешних "угрозах" и якобы блокировке мирного урегулирования.

В то же время эксперты с Запада оценивают ситуацию гораздо реалистичнее. Бывший спецпредставитель США по Украине и России генерал Кит Келлог убежден, что Россия не достигла никаких значимых целей в войне против Украины. По его словам, Кремль сейчас находится в состоянии поиска "лучшего из возможных способов" завершения конфликта, поскольку прямое военное решение задач потерпело неудачу.

Украинская сторона активно работает по дипломатическим каналам. 4 февраля президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация приняла участие в трехсторонних переговорах с США и Россией в Абу-Даби. По его словам, обсуждались конкретные вопросы, а в ближайшее время ожидается обмен пленными, что является важным шагом по урегулированию гуманитарной части конфликта.

Как уже писали "Комментарии", западные санкции оказывают существенное давление на экономику России, однако их эффективность ограничена: Кремль всегда находит способы обходить ограничения. Такую оценку дал посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан в интервью The Guardian.



