Российские войска продолжают обстрелы приграничных территорий в Черниговской, Сумской и Харьковской областях, однако их действия носят локальный характер. На отдельных участках попытки штурмов украинские защитники отразили. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко. По его словам, массированных атак вдоль всей линии границы не наблюдается, активность противника проявляется точечно в виде обстрелов и локальных попыток продвижения пехоты.

Фото: из открытых источников

В Сумской области российские захватчики сосредоточились на Хотинском и Юнаковском общинах, но прорвать оборону им не удалось. В Харьковской области наиболее горячими точками остаются направления Волчанских Хуторов, где украинские военные отбили попытки штурмов, нанеся врагу потери.

Демченко отметил, что на других участках Харьковской области активность окупантов уменьшилась из-за значительных потерь и неблагоприятных погодных условий. Враг все еще пытается действовать на отдельных участках, но погодные условия ограничивают его возможности для масштабных атак. Мы должны оставаться готовыми к любому развитию событий", — подчеркнул он.

Ранее ГНСУ сообщало, что российские войска продолжают "прощупывать" приграничные районы Сумщины, пытаясь оценить слабые места для будущих действий, но серьезных наступательных операций по захвату территорий не ведут.

По Харьковской области, по словам Демченко, наиболее опасными остаются направления населенных пунктов Дигтярное, Нестерное и Круглое, где враг пытается прорвать украинскую оборону.

Как уже писали "Комментарии", в вопросе урегулирования войны в Украине, которую Россия вызывающе называет "конфликтом", наблюдается прогресс. По словам Кирилла Дмитриева, спецпредставителя Кремля по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, происходит "хорошее и позитивное движение вперед". Он отметил, что Россия ощущает некоторые результаты своих усилий, особенно в улучшении экономических отношений с США.