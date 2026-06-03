Ситуація разюче зміниться: озвучено інтригуючу заяву про фіаско Путіна у війні

За збереження нинішньої динаміки бойових дій на фронті протягом найближчих шести–семи місяців може сформуватися переломна ситуація, яка зробить очевидними тактичні невдачі російських військ у війні проти України. Таку думку висловив командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький під час виступу в ефірі національного телемарафону.

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Він наголосив, що ключовим чинником, який впливає на перебіг війни, є поступове виснаження ресурсів армії РФ, насамперед дефіцит особового складу та зниження можливостей для проведення масштабних наступальних операцій. За його словами, російські підрозділи вже не демонструють колишньої інтенсивності штурмів і дедалі рідше здатні формувати "хвильові" атаки, які ще кілька місяців тому застосовувалися на різних ділянках фронту.

Окремо він звернув увагу на ситуацію в повітряному просторі. Українські сили, за його оцінкою, поступово посилюють контроль над оперативною глибиною завдяки розвитку безпілотних систем і технологій ураження. Це дозволяє ефективніше стримувати противника та ускладнює його логістику і маневри.

Білецький підкреслив, що нині все менше фіксується масованих штурмових дій, які раніше були характерними для найгарячіших напрямків. На його думку, така зміна тактики свідчить про загальне зниження наступального потенціалу російської армії.

Він також зазначив, що контроль над повітряним простором поступово зміщується на користь України. Розширення можливостей дронів дозволяє впливати на глибину до 200 кілометрів, що істотно змінює баланс сил на полі бою.

За словами командира, збереження цих тенденцій може призвести до подальшої стагнації російського наступу та поглиблення внутрішніх проблем в армії РФ. Водночас він не виключив, що у відповідь на невдачі на фронті Росія може активізувати ракетні та дронові удари по українських містах.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна й надалі відповідатиме ударами на російські атаки, а розширення масштабу таких дій є лише питанням часу. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, яка відбулася 3 червня у Києві.