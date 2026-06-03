Ситуация поразительно изменится: озвучено интригующее заявление о фиаско Путина в войне

При сохранении нынешней динамики боевых действий на фронте в течение ближайших шести-семи месяцев может сформироваться переломная ситуация, которая сделает очевидными тактические неудачи российских войск в войне против Украины. Такое мнение высказал командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий, выступая в эфире национального телемарафона.

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Он подчеркнул, что ключевым фактором, влияющим на ход войны, является постепенное истощение ресурсов армии РФ, прежде всего, дефицит личного состава и снижение возможностей для проведения масштабных наступательных операций. По его словам, российские подразделения уже не демонстрируют прежней интенсивности штурмов и все реже способны формировать "волновые" атаки, еще несколько месяцев назад применявшиеся на разных участках фронта.

Отдельно он обратил внимание на ситуацию в воздушном пространстве. Украинские силы, по его оценке, постепенно усиливают контроль за оперативной глубиной благодаря развитию беспилотных систем и технологий поражения. Это позволяет более эффективно сдерживать противника и усложняет его логистику и маневры.

Белецкий подчеркнул, что в настоящее время все меньше фиксируется массированных штурмовых действий, ранее характерных для самых горячих направлений. По его мнению, такое изменение тактики свидетельствует о всеобщем снижении наступательного потенциала российской армии.

Он также отметил, что контроль над воздушным пространством постепенно смещается в интересах Украины. Расширение возможностей дронов позволяет влиять на глубину до 200 километров, что существенно изменяет баланс сил на поле боя.

По словам командира, сохранение этих тенденций может привести к дальнейшей стагнации российского наступления и углублению внутренних проблем в армии РФ. В то же время, он не исключил, что в ответ на неудачи на фронте Россия может активизировать ракетные и дроновые удары по украинским городам.

Портал "Комментарии" уже писал, что Украина и дальше будет отвечать ударами на российские атаки, а расширение масштаба таких действий является лишь вопросом времени. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, которая состоялась 3 июня в Киеве.