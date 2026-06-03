Це лише питання часу: озвучено гучну заяву про майбутнє пекло у Росії

Україна й надалі відповідатиме ударами на російські атаки, а розширення масштабу таких дій є лише питанням часу. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, яка відбулася 3 червня у Києві.

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Глава держави наголосив, що українська сторона реагує на дії держави-агресора дзеркально, завдаючи ударів у відповідь на обстріли та масовані атаки по території України. За його словами, такі дії мають справедливий характер, адже є реакцією на попередню ескалацію з боку Росії.

Зеленський підкреслив, що останні атаки російських сил, зокрема масовані удари, не залишаються без відповіді. Українські військові здійснюють цілеспрямовані операції у відповідь, спрямовані виключно на військові об’єкти або інфраструктуру, пов’язану з оборонною сферою противника.

Президент також зазначив, що логіка дій України є зрозумілою: якщо Росія продовжує застосовувати ракети та безпілотники проти українських міст і об’єктів, то Київ реагуватиме аналогічними засобами впливу. При цьому він наголосив, що інтенсивність таких відповідей у майбутньому може зростати.

Окремо глава держави звернув увагу на нещодавні події на території Росії, де були уражені низка об’єктів критичної інфраструктури та військових цілей. За повідомленнями, вибухи відбувалися у різних регіонах, зокрема було пошкоджено нафтові та промислові об’єкти, які мають значення для військової логістики.

Також згадувалися удари по підприємствах, що забезпечують виробництво високотехнологічного обладнання для військових систем, а також по окремих об’єктах військово-морської інфраструктури.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент Володимир Зеленський заявив, що значна кількість країн Північноатлантичного альянсу підтримує перспективу вступу України до НАТО. Про це він повідомив під час спільної зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.