РФ буде благати про членство України в НАТО: озвучено приголомшливу заяву

Президент Володимир Зеленський заявив, що значна кількість країн Північноатлантичного альянсу підтримує перспективу вступу України до НАТО. Про це він повідомив під час спільної зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

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За словами глави держави, це питання неодноразово порушувалося під час переговорів у форматі "Україна – НАТО". Зеленський наголосив, що членство України в Альянсі є взаємовигідним процесом і відповідає інтересам не лише Києва, а й партнерів.

"Вони говорили про це під час сьогоднішніх перемовин у форматі "Україна – НАТО". Україні потрібне членство в НАТО так само, як і навпаки. І Росії теж треба. Вона має бути зацікавлена в тому, аби Україна стала членом НАТО. Бо в майбутньому Росії буде боляче", – заявив Зеленський.

Окремо Зеленський звернув увагу на те, що війна вже суттєво змінила підходи до сучасних бойових дій, а Україна стала джерелом унікального бойового досвіду для партнерів по Альянсу.

Як приклад він згадав спільні військові навчання, під час яких українські підрозділи продемонстрували високу ефективність і адаптивність, зокрема у застосуванні безпілотних систем. Це, за його словами, дозволяє країнам НАТО краще розуміти реалії сучасної війни та вдосконалювати власні оборонні підходи.

Також українські військові вже передають практичний досвід партнерам із країн Альянсу. Представники Сил оборони зазначають, що на спільних тренуваннях українські підрозділи неодноразово демонстрували перевагу завдяки бойовому досвіду, набутому у протистоянні з Росією.

Портал "Коментарі" вже писав, що постачання зенітних ракет PAC-2 та PAC-3 для потреб української протиповітряної оборони продовжується без перебоїв. Країни-члени НАТО та партнери України запевнили, що й надалі фінансуватимуть програми, спрямовані на посилення захисту українського неба. Про це під час спільного брифінгу в Києві повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте разом із президентом України Володимиром Зеленським.